Yapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor
MediaTek’in geliştirdiği TV AI PQ, MT8175 AI görüntü ve MT8518 AI ses platformları, akıllı ev cihazlarını yeni bir seviyeye taşıyor. Şirket, uç birim Yapay Zeka uygulamalarındaki konumunu Akıllı TV, görüntüleme cihazları, kamera ve hoparlörlere yansıtıyor.
MediaTek, akıllı evlere yönelik yeni Yapay Zeka ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. MediaTek’in yeni nesil ürünleri arasında, yapay zeka desteğiyle akıllı TV’lerde daha üstün görüntü kalitesi hedefleyen TV AI PQ (picture quality) teknolojisi, kamera ve görüntüleme cihazları için MT8175 AI görüntü platformu ve taşınabilir akıllı hoparlörler için MT8518 AI ses platformu yer alıyor. MediaTek’in yeni ürünleri, şirketin uç birimlerde donanım ve yazılım çözümlerini bir arada sunan bir ekosistem geliştirip, Yapay Zeka teknolojisini hayatın her alanına yayma vizyonunu devam ettiriyor.
Şirketin Yapay Zeka teknolojisinin, günümüzde akıllı evlerden giyilebilir cihazlara, akıllı telefonlardan otonom otomobillere yayılan bir yelpazede inovasyon sunduğunu belirten MediaTek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar iş birimi Genel Müdürü Jerry Yu, “Telefonlarımızla çektiğimiz fotoğraflardan sesli asistanlardan aldığımız hava durumu tahminlerine, TV’lerimizde online izlediğimiz içeriklerden otomobillerimizde kullandığımız navigasyon sistemlerine teknoloji ile etkileşimimiz, Yapay Zeka ile yeniden tanımlanıyor. MediaTek, her gün kullandığımız cihazların, Yapay Zeka ile akıllanmak için ihtiyaç duyduğu performansı yüksek, enerji kullanımı düşük ideal çözümleri sunuyor” dedi.
Jerry Yu, devamla şöyle konuştu: “Yapay Zeka, gelişimi sürdükçe sesten görüntüye ilerleme kaydediyor, buluttan uç birim cihazlara iniyor. MediaTek bu doğrultuda, kameralar ve görüntüleme cihazları da dahil olmak üzere geniş bir Sesli Akıllı Asistan Cihaz (voice assistant devices / VAD) yelpazesinde Yapay Zeka kullanımının gelişimine destek veriyor. Yeni nesil Yapay Zeka inovasyonumuz sayesinde tüketiciler, TV AI PQ teknolojimizle daha net bir görüntü elde edecekler; MT8175 platformumuzla akıllı kamera ve görüntüleme cihazlarında imajları çok daha hızlı yakalayıp, işleyebilecekler. Bulut ve uç birim arası bağlantıya benzersiz bir işlemci gücü katan MT8518 platformumuz ise, cihaz üreticisi müşterilerimizin mobil hoparlörlere Yapay Zeka kullanan sesli asistanları entegre edebilme olanağı sağlayacak.”
MediaTek’in yeni nesil TV AI PQ teknolojisi, Yapay Zeka gücüyle dijital TV’lere yayın içerisinde sahne tespiti, belirli bir sahnede belirli yüzü tanımlama gibi özellikler getiriyor. Bu özellikler sayesinde akıllı TV’ler, yakın çekim insan yüzü ya da manzara, iç mekan ya da spor sahası gibi alanlar için en iyi görüntü ayarlarını otomatik olarak yapabiliyor. Şu an var olan cihazlarda bu ayarlar otomatik yapılamadığı ve ortalama görüntü ayarları kullanıldığı için, MediaTek’in AI PQ teknolojisi, hayli iyi bir görüntü kalitesini mümkün kılıyor.
Sesli asistanlar için dünyanın bir numaralı işlemci geliştiricisi olma özelliği taşıyan MediaTek’in yeni MT8518 AI ses işlemcisi, Yapay Zeka gücü, 10 kata varan oranda daha fazla bekleme süresi, sesli aktivasyon ve uzak alan komutlarında enerji tasarrufu, hoparlör ve sesli konut tanımlama gibi özelliklerle sesli asistan uç birim cihazlarında önemli bir ilerleme sağlıyor. MT8518, gerçek zamanlı veri akışıyla müzik dinlemede (music streaming) bir önceki nesil çözümlere oranla iki kata kadar daha fazla çalma süresi sağlayabiliyor.
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