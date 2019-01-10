Yapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor
GeriTeknoloji Yapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.01.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Yapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapay zeka teknolojisi evleri akıllandırıyor

MediaTek’in geliştirdiği TV AI PQ, MT8175 AI görüntü ve MT8518 AI ses platformları, akıllı ev cihazlarını yeni bir seviyeye taşıyor. Şirket, uç birim Yapay Zeka uygulamalarındaki konumunu Akıllı TV, görüntüleme cihazları, kamera ve hoparlörlere yansıtıyor.

MediaTek, akıllı evlere yönelik yeni Yapay Zeka ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. MediaTek’in yeni nesil ürünleri arasında, yapay zeka desteğiyle akıllı TV’lerde daha üstün görüntü kalitesi hedefleyen TV AI PQ (picture quality) teknolojisi, kamera ve görüntüleme cihazları için MT8175 AI görüntü platformu ve taşınabilir akıllı hoparlörler için MT8518 AI ses platformu yer alıyor. MediaTek’in yeni ürünleri, şirketin uç birimlerde donanım ve yazılım çözümlerini bir arada sunan bir ekosistem geliştirip, Yapay Zeka teknolojisini hayatın her alanına yayma vizyonunu devam ettiriyor.

Şirketin Yapay Zeka teknolojisinin, günümüzde akıllı evlerden giyilebilir cihazlara, akıllı telefonlardan otonom otomobillere yayılan bir yelpazede inovasyon sunduğunu belirten MediaTek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar iş birimi Genel Müdürü Jerry Yu, “Telefonlarımızla çektiğimiz fotoğraflardan sesli asistanlardan aldığımız hava durumu tahminlerine, TV’lerimizde online izlediğimiz içeriklerden otomobillerimizde kullandığımız navigasyon sistemlerine teknoloji ile etkileşimimiz, Yapay Zeka ile yeniden tanımlanıyor. MediaTek, her gün kullandığımız cihazların, Yapay Zeka ile akıllanmak için ihtiyaç duyduğu performansı yüksek, enerji kullanımı düşük ideal çözümleri sunuyor” dedi.

Jerry Yu, devamla şöyle konuştu: “Yapay Zeka, gelişimi sürdükçe sesten görüntüye ilerleme kaydediyor, buluttan uç birim cihazlara iniyor. MediaTek bu doğrultuda, kameralar ve görüntüleme cihazları da dahil olmak üzere geniş bir Sesli Akıllı Asistan Cihaz (voice assistant devices / VAD) yelpazesinde Yapay Zeka kullanımının gelişimine destek veriyor. Yeni nesil Yapay Zeka inovasyonumuz sayesinde tüketiciler, TV AI PQ teknolojimizle daha net bir görüntü elde edecekler; MT8175 platformumuzla akıllı kamera ve görüntüleme cihazlarında imajları çok daha hızlı yakalayıp, işleyebilecekler. Bulut ve uç birim arası bağlantıya benzersiz bir işlemci gücü katan MT8518 platformumuz ise, cihaz üreticisi müşterilerimizin mobil hoparlörlere Yapay Zeka kullanan sesli asistanları entegre edebilme olanağı sağlayacak.”

MediaTek’in yeni nesil TV AI PQ teknolojisi, Yapay Zeka gücüyle dijital TV’lere yayın içerisinde sahne tespiti, belirli bir sahnede belirli yüzü tanımlama gibi özellikler getiriyor. Bu özellikler sayesinde akıllı TV’ler, yakın çekim insan yüzü ya da manzara, iç mekan ya da spor sahası gibi alanlar için en iyi görüntü ayarlarını otomatik olarak yapabiliyor. Şu an var olan cihazlarda bu ayarlar otomatik yapılamadığı ve ortalama görüntü ayarları kullanıldığı için, MediaTek’in AI PQ teknolojisi, hayli iyi bir görüntü kalitesini mümkün kılıyor.

Sesli asistanlar için dünyanın bir numaralı işlemci geliştiricisi olma özelliği taşıyan MediaTek’in yeni MT8518 AI ses işlemcisi, Yapay Zeka gücü, 10 kata varan oranda daha fazla bekleme süresi, sesli aktivasyon ve uzak alan komutlarında enerji tasarrufu, hoparlör ve sesli konut tanımlama gibi özelliklerle sesli asistan uç birim cihazlarında önemli bir ilerleme sağlıyor. MT8518, gerçek zamanlı veri akışıyla müzik dinlemede (music streaming) bir önceki nesil çözümlere oranla iki kata kadar daha fazla çalma süresi sağlayabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?