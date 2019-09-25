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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.09.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Yapay zeka teknolojisi birebir insan gibi davranabiliyor

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Yapay zeka teknolojisi birebir insan gibi davranabiliyor

Yapay zeka teknolojisi her ne kadar insanlık için büyük bir gelişme olsa da, gelecekte yapay zekanın bazı sorunlar yaratacağı ve özellikle gizlilik ile güvenlik konularında sıkıntı doğuracağı konuşuluyor. Yapay zekanın insan davranışlarını birebir taklit edebilmesi ve gün geçtikçe bu konuda daha da iyi hale gelmesi ise gelecek için endişe verici bir hal alıyor.

Yapay zeka, son dönemlerde hem dünyada hem ülkemizde tartışılmaya başlandı. Kimisi yapay zekanın insan gücünü azaltacağını, bu nedenle işsizliğe yol açacağını, kimisi ise büyük fırsatlar doğuracağını öngörüyor. Peki nedir bu yapay zeka?

Yapay zekaya X sorusu yönetildiğinde daha önce verilen veya tanımlanan X sorusu cevapları arasından en rasyonel olanını seçip sunar. Bu nedenden dolayı X sorusu gelince her defasında yapay zeka X sorusunun cevaplarını süzer ve en rasyonel olanını sunuyor. Yapay zeka günümüzde X sorusu örneğinden daha fazlasını yapıyor.

İNSANLARI TAKLİT EDİYOR

Bu yılın Şubat ayında, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI, insanların yazdığı metinlerden neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde metin oluşturan bir program meydana getirdi. Program; John F. Kennedy‘nin, Yüzüklerin Efendisi‘ndeki J.R.R. Tolkien’in veya ABD İç Savaşı hakkında ev ödevi yapan bir öğrenci tarzında konuşma “yazabiliyor”.

OpenAI’nin yazılımı tarafından oluşturulan metin o kadar inandırıcı ki, şirket bu yazılımı yayınlamamayı tercih etti. Benzer teknolojiler de fotoğraf ve videoları taklit edebiliyor.

Örneğin 2018 yılının başlarında, oyuncu ve film yapımcısı Jordan Peele, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın aslında hiç söylemediği şeyleri söylediğini gösteren bir video oluşturdu ve halkı, bu teknolojilerin sunduğu tehlikeler konusunda uyardı.

Yapay zeka teknolojisi birebir insan gibi davranabiliyor

2019 yılının başında, ABD Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez’in sahte ve çıplak bir fotoğrafı internette dolaşıyordu. Genelde “derin sahteler” şeklinde adlandırılan sahte videoların, seçim kampanyalarında giderek artan bir şekilde kullanılması bekleniyor.

ABD Meclisi üyeleri, 2020 seçimi öncesinde bu meseleyi incelemeye başladılar. ABD Savunma Bakanlığı, halka, üzerinde oynama yapılmış video ve sesleri nasıl tespit edeceğini öğretiyor.

Fakat çok daha büyük bir sorun mevcut: Yapay zeka teknolojisi daha gelişmiş hale geldikçe, kullanıcılar sahte içeriği ayırt edecek kadar hızlı bir şekilde öğrenemeyebilir.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

 

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