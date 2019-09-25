Yapay zeka teknolojisi birebir insan gibi davranabiliyor

Yapay zeka, son dönemlerde hem dünyada hem ülkemizde tartışılmaya başlandı. Kimisi yapay zekanın insan gücünü azaltacağını, bu nedenle işsizliğe yol açacağını, kimisi ise büyük fırsatlar doğuracağını öngörüyor. Peki nedir bu yapay zeka?

Yapay zekaya X sorusu yönetildiğinde daha önce verilen veya tanımlanan X sorusu cevapları arasından en rasyonel olanını seçip sunar. Bu nedenden dolayı X sorusu gelince her defasında yapay zeka X sorusunun cevaplarını süzer ve en rasyonel olanını sunuyor. Yapay zeka günümüzde X sorusu örneğinden daha fazlasını yapıyor.

İNSANLARI TAKLİT EDİYOR

Bu yılın Şubat ayında, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI, insanların yazdığı metinlerden neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde metin oluşturan bir program meydana getirdi. Program; John F. Kennedy‘nin, Yüzüklerin Efendisi‘ndeki J.R.R. Tolkien’in veya ABD İç Savaşı hakkında ev ödevi yapan bir öğrenci tarzında konuşma “yazabiliyor”.

OpenAI’nin yazılımı tarafından oluşturulan metin o kadar inandırıcı ki, şirket bu yazılımı yayınlamamayı tercih etti. Benzer teknolojiler de fotoğraf ve videoları taklit edebiliyor.

Örneğin 2018 yılının başlarında, oyuncu ve film yapımcısı Jordan Peele, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın aslında hiç söylemediği şeyleri söylediğini gösteren bir video oluşturdu ve halkı, bu teknolojilerin sunduğu tehlikeler konusunda uyardı.





2019 yılının başında, ABD Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez’in sahte ve çıplak bir fotoğrafı internette dolaşıyordu. Genelde “derin sahteler” şeklinde adlandırılan sahte videoların, seçim kampanyalarında giderek artan bir şekilde kullanılması bekleniyor.

ABD Meclisi üyeleri, 2020 seçimi öncesinde bu meseleyi incelemeye başladılar. ABD Savunma Bakanlığı, halka, üzerinde oynama yapılmış video ve sesleri nasıl tespit edeceğini öğretiyor.

Fakat çok daha büyük bir sorun mevcut: Yapay zeka teknolojisi daha gelişmiş hale geldikçe, kullanıcılar sahte içeriği ayırt edecek kadar hızlı bir şekilde öğrenemeyebilir.