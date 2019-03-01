Yapay zeka teknolojili diş fırçası yaptılar!

Oral-B, bu sene yapay zeka özellikli YENİ Oral-B GENIUS X ile daha akıllı diş cihazlarına doğru bir adım daha atıyor. GENIUS X, yeni bir şey yapıyor: Bireysel fırçalama stillerini değerlendirmek ve kullanıcılara daha iyi fırçalama alışkanlıkları kazanmaları için koçluk vermek amacıyla için binlerce kişinin diş fırçalama davranışları hakkındaki bilgileri bir araya getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, insanların ağız içinde tam olarak nereleri fırçaladıklarını izliyor ve daha iyi ağız sağlığı için daha fazla dikkat gerektiren alanlar konusunda kişiselleştirilmiş geri bildirim sunuyor.

Yapay zeka özellikli Genius X teknolojisi, fırçalama alışkanlıklarınızı veya stilinizi değiştirmenizi gerektirmeden kesintisiz şekilde işliyor ve geri planda çalışıyor. Binlerce farklı fırçalama stilinden öğrendiği için de özel bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Lüksemburg'daki Diş Hekimliği ve Tıp için Dijital Teknolojiler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ralf Rössler, şöyle açıklıyor: “Her hasta farklıdır, biz de bu nedenler kişiye uyum sağlayan çözümler arıyoruz. Oral-B, hastalara ağız sağlığında en iyi sonucu elde etmek için fırçalama biçimlerini değiştirmek zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş bir fırçalama deneyimi sunuyor. Bu açıdan gerçekten çığır açıyor.”Yapay zeka özellikli Genius X, akıllı cihazların veri analitiklerini kullandığı ve bir ağız bakım cihazını insanların günlük sağlık rutinlerindeki en önemli unsura dönüştürdüğü bir geleceğe atılan ilk adımı temsil ediyor."







GENIUS X, kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladıklarını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Oral-B, tıpkı parmak izi gibi herkesin diş fırçalama tekniğinin de benzersiz olduğunu anlıyor. Binlerce fırçalama stilinden öğrendiği bilgilerden yararlanıyor.

Yapay zeka özellikli Oral-B GENIUS X, yeni seyahat yuvasıyla hem fırçayı hem akıllı telefon gibi USB bağlantılı cihazları şarj edebiliyor, böylece elektrikli diş fırçasını seyahatlerde yanınıza almayı kolay hale getiriyor.

Oral-B, Oral-B Funzone ve Disney Magic-Timer’ı da içeren Oral-B uygulaması aracılığıyla her yaştan ve kültürden kullanıcıya koçluk veren ve motive eden bağlantılı diş fırçaları alanında yenilikler sunuyor.

İnsanlar her ne kadar dişlerini 2 dakika fırçaladıklarını düşünseler de bu süre aslında ortalama 30 – 60 saniye arasında oluyor. Oral-B, uygulama ile ortalama fırçalama süresini 2 dakika 22 saniyeye çıkarmaya çalışıyor.