Yapay zeka operasyonel maliyetleri düşürüyor

Verileri iç görüye dönüştürme yeteneği ve yapay zeka tekniklerinin gücü, şirketlere rekabet avantajı sağlayan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Experian’ın araştırma ve danışmanlık firmalarından Forrester ile gerçekleştirdiği yeni çalışmaya göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde yer alan şirketlerin yarısı müşteri deneyimini geliştirmek, güven ve memnuniyeti artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesine rağmen, müşteri kazanım maliyetlerinin yükselmesi ve geri ödenemeyen borçların artması gibi durumlarla karşılaşıyor. Türkiye’de araştırmaya katılan yöneticilerin %47’si, müşterilerin hassas işlemlerini daha erken bir aşamada gerçekleştirerek potansiyel yüksek riskleri yönetmek için otomatik bir karar sistemi uygulamaya odaklanıyor. Yine araştırmaya göre, kesintisiz bir müşteri deneyiminin sağlanmasının ana amaç olduğu bir ortamda, Erken Uyarı Sistemleri de finansal kuruluşların iş modellerinde düzenli olarak kullanılıyor.

Experian Türkiye, Orta Doğu ve Rusya Analitik Lideri Simge Danışman, birçok yöneticinin, şirket büyümesi için pazarın hızı doğrultusunda ve hatta daha hızlı hareket edilmesi gerektiğinin farkında olduğunu belirtti ve sözlerine devam etti; ‘Bu anlamda Türkiye’ye baktığımızda KOBİ’ler her zaman Türkiye’nin ekonomik büyümesinin temelinde yer alıyor. KOBİ’ler Türkiye ekonomisindeki iş gücünün yaklaşık %70’ini oluşturuyorlar ve tüm ekonomik aktivitenin de yaklaşık %50-%60’lık kısmına hakimler. Bu açıdan KOBİ’ler her zaman Türkiye ekonomisini canlandırmada kilit rol oynayacaklar. Aynı zamanda finans kurumlarının KOBİ’lere daha etkin hizmet sunabilmek için altyapılarını güncellemeye odaklanacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin %39’unun KOBİ’lerin müşteri tabanlarının %20’sinden fazlasını oluşturmasını bekliyoruz. KOBİ sektörü borcun geri ödenememe riskinin yüksek olması ve segmentin farklı ihtiyaçları sebebiyle zorlu bir sektör olarak değerlendirilir. Uyarlanabilir kontrol sistemleriyle gerektiğinde kişiselleştirilmiş bir dokunuş sunmayı başarırken, ileri seviye analitik tekniklerin desteğiyle KOBİ süreçlerini kolaylaştırmayı başaran şirketler, bu kazançlı ve önemli pazar segmentine hizmet etme öncülüğünü de elde edecek.’

Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, belirsiz zamanlarda şirketlerin her zaman tahsilat işlemlerine odaklandıklarını belirtti ve sözlerini sürdürdü; ‘IFRS9 düzenlemeleri ışığında, bazı finansal kuruluşlar kayıp karşılığında %20'ye varan artış gördüler ve bu da çok önemli bir gerileme demek. Bu kaybı azaltmak ve ek büyüme konusunda zaman yaratabilmek için Erken Uyarı Sistemleri ortaya çıktı. Bu sistemler aynı zamanda müşteri güvenini ve müşteri deneyimini sağlamak için tahsilat süreçleri ve müşteri hizmetlerini birbirine bağlıyor. Bir diğer önemli konu ise yapay zeka ve makine öğrenmesi. Forrester Araştırması’na göre Türkiye’de yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanan kuruluşlar, operasyonel maliyetlerini %4 oranında düşürürken, satışları artıran ve erken müdahalelerle kayıp karşılığını azaltan müşteri davranışları hakkında ipuçları topluyorlar. Buna ek olarak, araştırmaya katılan yöneticilerin %52’si önümüzdeki 12 ay içinde büyümeye devam etmek istiyor.’

Forrester Consulting tarafından Experian adına yapılan araştırma sonucuna göre, her 5 CEO’dan 4’ü kendi şirketlerinin büyümesi konusunda veri, analitik ve yapay zekanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Önümüzdeki yıl boyunca, daha hızlı, daha güvenilir ve daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak bu alanlar yatırımların ana odak noktası olacak. Bununla birlikte, bölgede yer alan işletmeler eski teknolojilerini ve çoklu kanalda tutarlı kararlar verememelerini kabul ediyor, bu durum şirketlerin müşteri deneyimini geliştirmek için devam eden çalışmalarını da ortaya koyuyor. Şirketlerin dörtte birinden fazlası (%28) yeni müşteriler için kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim sunabileceklerinden emin olmadıklarını kabul ederken, benzer oranda (%26) şirket en gelişmiş analitik teknikleri kullandığını düşünmüyor.