Yapay zeka mühendisi t-ona, teknolojide yurtdışı bağımlılığını azaltacak

Armoya, ihtiyaç duyduğu bütün devre tasarımlarını ve yazılımlarını geliştirdikleri yapay zekâ mühendisi t-ona ile tasarladı. Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akman, ürettikleri yapay zekâ mühendisi “t – ona”’ya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

“Armoya olarak 2013 yılından bu yana teknoloji odaklı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Yıllardır süregelen geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkarttığımız tasarım ve yazılım yapay zekâ mühendisi “t-ona”’yı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Günümüzde yaşanan ticaret savaşlarının dijital dünyaya sıçraması, hemen hemen yaşamın tüm alanına nüfuz etmiş olan teknolojiye erişimin kısıtlanması anlamına gelebiliyor. Ülke olarak milli ürünlerin üretimine yoğunlaştığımız bir dönemde “t–ona”, savunmadan telekomünikasyona, sağlıktan otomotive, elektronikte sanayi – endüstriye kadar engin bir yelpazede adeta sınırsızca ışık hızında hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. t – ona’nın ülkemiz için önem taşıyan sektörlerde kullanılabilmesi, hem yurtdışına bağımlığımızı büyük ölçüde azaltacak hem de ülkemizi 2023 yılı hedeflerine yaklaştıracak bir faktör olacak.”





Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akman

“t – ona ile anında proje ”

T – ona’nın çalışma prensiplerine değinen Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Grup Başkanı Tuncay Uludağ, “t – ona, elektronik ve yazılım projeleri oluşturmak için geliştirilmiş, bir yapay zekâ algoritmasıdır diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“t–ona matematik, fizik, kimya, elektronik ve yazılım alanlarında mühendislik projeleri geliştirmek için eğitilmiş bir yapay zeka algoritmasıdır. Yıllarca süren çalışmalar neticesinde mühendislik dallarında kullanılan tüm formül ve standartlar t-ona sistemine öğretilmiştir. T-ona sistemine eklenen bu bilgiler yapay zeka tarafından kullanılan araç ve kaynakların bir kısmını oluşturmaktadır.





Tubango



Elektronik projelerin temelini oluşturan aktif ve pasif elektronik parçaların iç yapısını oluşturan tüm malzeme bilimine hâkim olan t-ona, bir elektronik projeyi fizik, kimya ve materyal bilimini kullanarak tasarlar. Dünyanın önde gelen elektronik malzeme üreticileri, PCB ve PCB hammadde üreticileri datasına sahip olan t-ona, bir malzemenin şematik ve footprint(ayakizi) çizimlerini otomatik olarak oluşturabilmekte ve seçebilmektedir, PDF dosyalarından birçok datayı alabilmekte ve işleyebilmektedir. Özellikle PCB tasarımına büyük hız katan t-ona yaygın olarak kullanılan PCB tasarım programlarını kontrol edebilme, bu programlar içinde özel kurallar oluşturabilme, empedans uyumluluğunu tasarlayabilmektedir. Elektronik proje geliştirme aşamasında OLED, TFT ve GLCD ekranlar için simülasyon ve tasarım araçları sağlayan t-ona, programlama dilleri için otomatik olarak SDK ve Component geliştirir. Ekran tipleri de dahil olmak üzere birçok elektronik parçanın simülasyonlarını gerçekleştirebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, t – ona ’ya devre veya yazılımın temel bilgileri verildikten sonra devreleri çiziyor, parçaları seçiyor, gömülü yazılım araçlarını hazırlıyor ve baskı devreyi tasarlıyor. Tasarımcıya yalnızca bunları bir araya getirmek kalıyor. Daha sonra tasarımcı, gerekli yazılımını yazmak için yapay zekâ algoritmasına ana başlıkları giriyor ve t – ona, diğer süreçleri tamamlayarak çok kısa zamanda ve hatasız olarak yazılım, şematik ve devre çizimlerini tasarlıyor.

Web ve PC tabanlı yazılım geliştirme süreçlerinde büyük bir başarı sağlayan t-ona, bir database sistemini dakikalar içinde tasarlayabiliyor, SQL tabloların kontrolünü sağlayacak binlerce sayfalık sp kodlarını saniyeler içinde oluşturabiliyor. FPGA ve CPLD sistemleri için, Verilog tabanlı IP tasarımlar geliştirebilen t-ona ARM tabanlı işlemciler içinde hızlı bir şekilde gömülü yazılım geliştiriyor.

Ülkemizde ve dünyada FPGA tasarımı gerçekleştiren çok az sayıda firma bulunmakta ve bu firmaların bir çoğu FPGA geliştirirken lisans bedellerini ödedikleri hazır IP (Intellectual Property - Fikri mülkiyet) ’leri kullanmaktadır. FPGA ile geliştirilmiş projeler boyut olarak çok küçük yer kaplarlar, bunun sebebi bir FPGA yüzlerce elektronik yarıiletken parçanın yapabildiğinden çok daha fazlasını çok daha yüksek hızlarda yapabilmektedir. Radar’lar, Yüksek hızlı ölçüm sistemleri, Görüntü tanıma ve Manyetik Rezonans görüntüleme sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünler sadece FPGA gibi ASIC tasarımlar ile yüksek kalitede üretilebilir.





Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Grup Başkanı Tuncay Uludağ

1.25mbit hız / 7km menzil

Kullanım alanına göre özelleştirilebilen ilk IoT sihirbazı MLRF868 birçok projenin ihtiyacı fazlasıyla karşılayabilecek 1.25mbit hız, 7km menzil, düşük güç tüketimi ve 65536 kanala sahip, birbirleri üzerinden atlayarak sınırsız mesafede iletişim sağlayabilen bu ürünler sanal bir IP desteği ile geliyor. Noktadan noktaya ya da belirli gruba data gönderi yapabilen bu ürün ailesi Ses, Resim ve Video aktarımdan, Sensor ve Sayaçları okuma, Medikal ve Endüstriyel cihazlara bilgi gönderme/alma gibi tüm IoT ve endüstri 4.0 projelerine çözüm sunuyor. Harici bir işlemciye ihtiyaç duymayan MLRF868’in içinde olması istenilen tüm özellikler t-ona tarafından oluşturuluyor.

Tüm TUBANGO ürünleri t-tway ile bütünleşiyor….

Tubango ürünleri yüzü aşkın kablolu ve kablosuz protokole sahip cihazlar ile ve kendi aralarında tek bir dil t-tway ile iletişim kurar. Her Tubango ürünü benzersiz bir kimlik numarasına sahiptir, Tubango Gateway cihazları farklı ürünleri de t-tway özelliği kazandırır. İletişim kurulacak cihazın sadece kimlik bilgisini bilmek, iletişime geçmek için yeterlidir, hangi protokolü kullandığı Tubango için önemli değildir, tüm ara işlemleri t-way sağlar.

Kompakt Tasarımı ve Düşük Enerji İhtiyacı ile Özelleştirilebilir FPGA Tabanlı Sürücü

Motorları kontrol etmek için ihtiyaç duyulan sürücü yerine proje ihtiyacına göre özelleştirilebilir FPGA Tabanlı Sürücü sistemi TBN-DRM19-F1 proje kullanım alanında büyük kolaylıklar sağlıyor.

Günümüzde birçok alanda kullanılan Redüktör’lü motorları kontrol etmek için harici olarak sürücü kartı ve konum bilgisi için sensor takılıyor. Motora ek olarak takılan bu sistemler genelde motorla tam uyumlu olmamaklar birlikte büyük yer kaplayıp yüksek enerji harcıyorlar. Özelleştirilebilir FPGA Tabanlı Sürücü ise motoru kontrol etmek için gerekli olan tüm teknolojileri üzerinde bulunduruyor. Yüksek verimli sürücü kartı bir soğutucuya ihtiyaç duymuyor, 1 MHz gibi yüksek bir PWM kontrolü desteği ile çok hassas hız kontrolü yapılmasını sağlıyor.

Özelleştirilebilir FPGA Tabanlı Sürücü, küçük olması ve harici bir kontrol sistemi gerektirmemesiyle birçok projenin kompakt yapılmasına olanak sağlıyor. Düşük enerji ihtiyacı sayesinde Li-on gibi pil içeren projelerde de güvenle kullanılmasına imkân veriyor.