MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYapay zeka meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
GeriTeknoloji Yapay zeka meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 02.01.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Yapay zeka meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapay zeka meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.

Google Health'de ve İngiltere'de Imperial College London üniversitesinde görevli bilim insanları, yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi. 

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada algoritmanın, mamogramları okurken, hastanın geçmişini bilmemesine rağmen iki doktorun birlikte teşhis koyması kadar doğru sonuçlar elde ettiği görüldü.

Yapay zekanın teşhislerinin tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu tespit edildi.

Tek bir radyolog ile kıyaslandığında yapay zekanın hatalı pozitif teşhis (mamogramın hatalı olarak anormal görülmesi) oranının yüzde 1,2, hatalı negatiflerinin de (kanserin gözden kaçırılması) yüzde 2,7 az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2018'de dünyada 627 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi.

Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: Adidas Ultraboost 20Yeni yıla girerken adidas 2020’nin yeni performans ayakkabısını satışa sundu. Performansını daha iyiye taşımak ve ayaklarında en son teknolojiyi görmek isteyenlerin modeli olarak tanıtılan Ultraboost 20 ile sporun geleceğine ışık tutan marka, ilk ürününde astronotların dayanıklılığından ilham aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile ortaklığıyla geliştirilen modelin ardından, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisi uzaya gönderilecek. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle