Yapay zeka insanlığı 'Jetgiller'e çevirecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYapay zeka insanlığı 'Jetgiller'e çevirecek
GeriTeknoloji Yapay zeka insanlığı 'Jetgiller'e çevirecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.11.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Yapay zeka insanlığı 'Jetgiller'e çevirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapay zeka insanlığı 'Jetgiller'e çevirecek

İşsiz bırakacak, meslekler tarihe karışacak, dünyayı robotlar yönetecek gibi ürkütücü senaryolara rağmen yapay zekâ tüm hızıyla gelişmeye ve hayatın her alanına girmeye devam ediyor. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından düzenlenen Yapay Zekâ Paneli’ne katılan KoçDigital Genel Müdürü Önder Kaplancık, Microsoft Global Yapay Zekâ Kıdemli Müdürü Didem Ün Ateş ve Kıdemli Avukat Ceylan Necipoğlu ise yapay zekânın elektrik ve internet bulunduğundaki gibi iş alanında büyük değişikliklere önayak olmakla birlikte yepyeni iş alanları doğuracağını söylüyor.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sonbahar Mezun Buluşması’nın bu yılki teması ‘yapay zekâ’ oldu. SEV’e bağlı liseler Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ve İzmir Amerikan Koleji’nden (ACI) mezun olan, bu alanda Türkiye’de ve dünyada çalışmalar yürüten isimlerin katıldığı Yapay Zekâ Paneli’nde, son yıllarda hayatın her alanına giren ve büyük bir hızla gelişmeye devam eden yapay zekâ tüm yönleriyle ele alındı. 

TAC’87 mezunu KoçDigital Genel Müdürü Önder Kaplancık, UAA’92 mezunu Microsoft Global Yapay Zekâ Kıdemli Müdürü Didem Ün Ateş ve ACI’06 mezunu Paksoy Hukuk Bürosu Kıdemli Avukatı Ceylan Necipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise UAA’99 mezunu Start-İst Kurucusu Mine Dedekoca yaptı. SEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve SEV Genel Müdürü Binnur Karademir’in de katıldığı panelde konuşmacılar, yapay zekânın ayak seslerinin giderek yükseldiği günümüzde, ürkütücü senaryolarla vakit kaybetmek yerine bu alanda bir an önce gerekli adımları atmamız gerektiğini vurguladılar.  

Didem Ün Ateş/ Microsoft Global Yapay Zekâ Kıdemli Müdürü (UAA’92): 

Yapay zekânın üzerinde 50 senedir çalışılıyordu ve artık gerçek oldu. ‘Genel yapay zekâ’ şu anda yaklaşık 5-6 yaşında bir çocuğun zekâsında, henüz öğreniyor. Bazı uzmanlar yapay zekânın beş sene içinde normal insan zekâsına yetişebileceğini, bazıları ise yüz senede bile yetişemeyeceğini belirtiyor. Benim fikrim; bu önümüzdeki 15-25 yıl içinde gerçekleşecek. Yani 2040 civarından bahsediyoruz, o kadar uzak değil. Çocuklarımız iş hayatına atılmış olacak, dolayısıyla bunu etik ve hukuksal olacak kontrol altına alma zamanı şimdi.

Yapay zekâ şu anda bile hayatın her alanında; önemli olan bizim bu yapay zekâ teknolojisi ile hayatımızı nasıl daha anlamlaştırabileceğimizi, güzelleştireceğimizi bulmamız. Engellileri topluma kazandırabilmek için, kanserli hastaların teşhis ve tedavisi için, doğal afetlerde kazazedelere yardım için uygulamalar var. Yapay zekânın olduğu alanlar saymakla bitmez. Elektrik ve internetin toplumsal ve ekonomik katkıları ile karşılaştırdığımızda yapay zekânın katkısı kat kat daha geniş ve derin olacak. 

İNSAN KAÇAKÇILARINI TESPİT EDİYORUZ

Kişisel alanlarımıza, özel hayata müdahale edildiği yönünde eleştiriler var ve haklılık payı da var ama sistem zamanla yerine oturacaktır. Örneğin ben Londra’da sokaklarda bir gün içinde 350 kere kameraya alınıyormuşum. Bir yönüyle ürkütücü ama diğer taraftan insanlık yararına da kullanılabiliyor. Örneğin; Microsoft’ta birlikte çalıştığım takım arkadaşlarımın geliştirdiği bir uygulama ile Hindistan’da 3 bin tane kayıp çocuk aileleri ile buluşturuldu. Başka ülkelerde seks ticareti için kaçırılan çocukları ilgili polis kuruluşları ile çalışarak tespit edip kurtarabiliyoruz. Benzer şekilde afetlerde ve savaşlarda kaybolan ya da mahsur kalan insanları tespit ederek zamanında yardım ulaşmasını bu teknolojilerle sağlayabiliyoruz. Yani insan hayatını kurtarmak için de yapay zekâ teknolojisini kullanabiliyoruz. 

 

Önder Kaplancık / KoçDigital Genel Müdürü (TAC’87) 

Koçdigital olarak müşterilerimize dijital ve analitik konularda danışmanlık yapıyoruz. Görüştüğümüz küçük veya büyük tüm şirketler bir şeylerin yaklaştığının ve bunu her alanda kullanabileceğinin çok farkında. Patrondan en alt çalışana kadar bu konuyla ilgili duyum almayan yok diyebiliriz. Herkes bu değişimi görüyor ve hissediyor. 2000’li yıllardan itibaren datalar aklımızın alamayacağı şekilde önem kazandı. Datalar çeşitlendi, hızlandı, büyüdü. Böyle olunca da yapay zekânın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Çünkü makine, tüm bu dataları değerlendirebiliyor. 

GENÇLERİ ‘DATA’YA YÖNLENDİRİYORUM

Veri analitiğinin ya da yapay zekânın bir avantajı var; insanı işinden eden bir alan değil burası, tam tersine yeni meslekler ortaya çıkıyor. Data mühendisliği, veri bilimciliğinden daha kıymetli hale gelecek. Büyük datayı düzgün hale getirmek çok büyük önem taşıyacak. Ben gençleri bu alana yönlendirmeye çalışıyorum. Yakın zamanda rutin işler artık kalmayacak. Örneğin, bir şirkette evrakları al diğer departmana götür gibi rutin işler tarihe karışacak. O nedenle çocuğunuz eğer sporcu ya da sanatçı olmayacaksa; muhakeme yeteneği olmalı, iletişim yeteneği olmalı, aldığı veriyi yorumlama yeteneği olmalı, başka şansı yok. Bu alanlara ilgisi yoksa hizmet sektörüne yönlenecek demektir, çünkü henüz lokantalarda servis yapan robotlar yok. Bir sonraki dönemde çocuklarımızın iyi ya da kötü analitik bilmesi zorunlu hale gelecek. Bundan kaçış yok, analitik bilmeyen kapıdan giremeyecek. 

 

Ceylan Necipoğlu / Paksoy Hukuk Bürosu Kıdemli Avukatı (ACI’06) 

Yapay zekâ noktasında henüz yeterli hukuki düzenlemeler mevcut değil ve bu durum dünyada da Türkiye’de de böyle. Dolayısıyla ülke olarak çok da eksik bir noktada değiliz. Hukuki düzenlemeler henüz yetersiz olduğu için de ‘etik’ önem kazanıyor ve etik unsurları takip ediyoruz. Amerikan mahkemelerinde pilot olarak yapay zekâ kullanılıyor. Örneğin birkaç sene önce bir deney yapıldı. Bir tarafa çok deneyimli avukatlar bir tarafa yapay zekâ ile donatılmış makinalar bir odaya alınıp önlerine 96 tane dosya konuldu. Makine 4 saatte dosyaları ayırdı ve doğruluk oranı yüzde 100’e yakındı, insanın ise nerdeyse yüzde 76’daydı doğruluk oranı. 

NE VERİ VERİRSEN ONU ALIRSIN

Ama burada makinaya doğru verinin verilmesi çok önemli. Sonuçta makinaya veriyi veren de insan. Başka bir örnekte ise yine ABD’deki bir başka pilot uygulamada, makinaların aldığı kararların genellikle siyahilerin aleyhinde olduğu görüldü. Çünkü veriler bu şekilde girilmişti. Dolayısıyla bu alanda düzenlemeler yapmaya, biraz daha doğruya kanalize etmeye çalışıyorlar. Ben yapay zekâdan korkmuyorum aksine destekliyorum ve heyecanla bekliyorum. Yapay zekânın Terminatör değil Jetgiller olacağına inanıyorum. Türkiye için çok yakın bir zamanda çok önemli bir adım atıldı ve 11. Kalkınma Planı çerçevesinde bizim artık yapay zekâ ile ilgili bir çalışma büromuz kuruldu. Bunun Türkiye için çok büyük bir adım olduğuna ve devamının geleceğine inanıyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle