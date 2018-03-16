Yapay zeka ile yabancı dil sorunu tarih oluyor

Microsoft, Google'ın en büyük uzmanlık alanlarından birinde ona rakip olacak: Derin öğrenme sinirsel ağları. Firma, bu şekilde üreteceği çok gelişmiş tercüme teknolojisi ile insanlara yabancı dillerdeki haberleri erişilebilir kılmak istiyor.

Microsoft, bugünkü açıklamasında Asya ve Amerika'daki araştırmacılarının insan seviyesinde tercüme yapabilen bir yapay zekâ geliştirdiğini açıkladı.

Microsoft'un dil araştırma takımı, yapay zekâyı geçen seneden kalma bazı Çince haber yazıları üzerinde test etti. Resimde görebilirsiniz.

Microsoft Research Asia'nın müdür yardımcısı Ming Zhou, yapay zekânın sabit haber kaynaklarındaki testinin ardından şimdi sıranın gerçek zamanlı haberlerde test etmeye geldiğini söylüyor. Bu şekilde yapay zekânın daha geniş çapta içeriklerle nasıl başa çıktığı incelenecek.





Bunların ardından bu yapay zekânın Microsoft Translator'a entegre edilmesi düşünülüyor. Microsoft'un platformu, Google Translate ile rekabet edecek ve iki platformun da işi zor, çünkü insansı şekilde tercüme etmek yalnızca bilim değil aynı zamanda da bir sanat.

İnsanların hatalarını düzeltmesindeki en etkili yöntem, onları hataları konusunda uyarmaktır. Microsoft, yapay zekâyı eğitirken de bu yöntemi kullanıyor. Kullanılan yöntemlerden biri, AI'ya bir sayfayı defalarca tercüme ettirip ona her defasında hatalarını bildirmek.