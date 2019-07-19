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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.07.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Yapay zeka ile kameraları akıllandırmayı hedefliyor

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Yapay zeka ile kameraları akıllandırmayı hedefliyor

Günümüzde video kameralar ile hayatın her alanında karşılaşabiliyoruz. Her gün milyonlarca kamera milyonlarca görüntü kaydediyor ve depolanmasını sağlıyor. Elde edilen görüntülerden yararlanılması amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri dünyada gün geçtikçe önemini arttırıyor. 2015 yılında kurulan Türk yazılım şirketi Ayvos da bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre görüntü işleme odaklı özel çözümler sunan şirket bunu yapay zekanın desteğiyle oluşturduğu sistemler ve müşterilerinin halihazırda güvenlik için kullandığı kameralara entegre edilen yazılımlar aracılığıyla yapıyor. Her iki entegrasyon kapsamında video görüntülerini yapay zeka ile işleyip anlamlandırarak ileri seviye güvenlik ve müşteri davranış analizleri gibi alanlarda çözümler sunuyor.  

Standart güvenlik kameralarının ya güvenlik personeli tarafından 7/24 izlenerek ya da sadece alınan kayıtların olaylar sonrası geri dönük izlenerek sınırlı ve zor bir süreçte çözüm sağladığına dikkat çeken ve güvenlik kameralarına GETS adlı kendi yazılımlarını entegre ederek akıllı cihazlar haline getirdiklerini belirten Eray Hangül, “Evde, okulda, fabrikada, iş yerlerinde veya kamuda kullanılan güvenlik kameraları her gün durmaksızın görüntü kaydediyor ancak bu görüntülerin tüm gün boyunca izlenip değerlendirilmesi ve anında müdahale gibi noktalar zorluklar taşıyor veya mümkün olmuyor. Yazılımımız hiçbir ekstra kameraya veya cihaza gereksinim duymadan direk olarak kullanımda olan kameralara entegre edilebiliyor. Bu sayede herhangi bir ek masrafa gerek olmadan kayıt edilen görüntülerden yararlanılması sağlanıyor. GETS, davranışları, hareketleri ve duygu değişimlerini algılayarak olası tehlikeli durumlarda ya da müşterilerimizin isteğine bağlı olarak özel durumlarda uyarı veriyor ve bilgilendirme sağlıyor” dedi. 

Diğer bir uygulamaları Mount’un perakende sektöründe mağazalara kurularak müşteri profili çıkarmak için kullanıldığının altını çizen Hangül sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşterilerimizin isteği doğrultusunda mağazalarındaki kameralara kurduğumuz Mount mağazaya giriş yapan müşterilere tekil numaralar vererek tekrar geldiklerinde eski müşteri olarak tanıyabiliyor. Ayrıca Mount müşterilere yönelik yaş, cinsiyet, duygu durumu ve belirli bir alana baktığı süre gibi bilgileri hesaplayarak bilgi verebiliyor. Bu bilgileri mağaza giriş ve çıkışlarında toplayarak müşterilerin mağaza memnuniyetini belirleyebiliyor. Sonuç olarak mağaza sahiplerine müşterileri ile ilgili anlık ve ayrıntılı bilgi sağlayarak pazarlama stratejisi oluşturma imkanı sunuyor” 

 

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