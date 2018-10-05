"Yapay zeka için sağlam fikir şart"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Havelsan iş birliğiyle Deep Learning Türkiye (DLTR) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) BTK'de gerçekleştirildi.

Sayan, konferansta yaptığı konuşmada, veri toplama, işleme, hesaplama gücünde yapılan ilerlemelerin, yapay zekanın yeteneklerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Toplumsal ihtiyaçların çözümünde, yapay zeka kullanan sektörlerin sağlık, tarım, eğitim ve akıllı şehirler olduğunu belirten Sayan, bakanlık olarak yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi için destek sağlayacaklarını bildirdi.

Sayan, yapay zeka teknolojileri ve ürünleri geliştirilirken standartlara uygun olması için düzenleyici ve denetleyici rollerde aktif olacaklarına dikkati çekerek, "Yapay zeka çözümlerinin ana kaynağını oluşturan verilerin uygun şekilde ele alınması, güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Sahibinin rızası olmadan veriye ulaşım, veri yoluyla bireylerin tanımlanması ciddi risk olarak gündemimizde yer alıyor." diye konuştu.

Yapay zekada, küresel düzeydeki inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir fikirle ortaya çıkılması gerektiğini vurgulayan Sayan, bu konuda BTK'nin üzerine düşen çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Sayan, yapay zekanın hızla geliştiğine ve toplumları bilinmeyen bölgelere yönlendirdiğine işaret ederek, yapay zekanın dönüşümsel etkisinin 120 yıllık geçmişi olan elektriğin dönüşümsel etkisinden daha fazla olacağını anlattı.

Türkiye'nin de verisine sahip çıkarak, kendisini koruması gerektiğinin altını çizen Sayan, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu anlamda doğru yol haritasını çizerek, güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bu ilerlemede özellikle kamu, özel sektör ve üniversitelerin rekabet avantajı sağlayacak teknolojileri yakından takip etmesinin yanı sıra gelişimin öncüsü olabilecek potansiyellerle buluşması oldukça önemli. Bugün burada oluşturacağımız kolektif zekanın bir yapay zeka stratejisi oluşturacağına inanıyorum."

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz kamuoyuyla paylaşılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak birçok teknoloji kavramı gibi yapay zekayı da milli teknoloji hamlesi çerçevesinde değerlendirdiklerini belirterek, "Milli teknoloji hamlesi, ülkemizin ekonomik hedefleri doğrultusunda, bağımsızlığımız için stratejik önem taşıyan yüksek teknolojili ürünleri milli ve özgün olarak üretmenin adı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kendi öz kaynakları, ulusal hedefleri ve vizyonu doğrultusunda bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu ifade eden Kacır, dünyada yaşanan teknoloji dönüşümlerinin ülke için bir avantaj olduğunu söyledi.

Kacır, bu değişimlerin fırsat olduğu gibi tehditler de barındırdığına dikkati çekerek, "Paradigma değişimini yakalayamazsak büyük bir sanayi altyapımızın 10 sene sonra atıl hale gelmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu değişimleri araştıran, geliştiren ve üreten bir ülke olarak yakalamamız çok kritik." dedi.

Daha önce dijital dönüşüm yol haritasında işaret edilenleri yapay zeka özelinde daha da derinleştirerek planlı bir çalışma yürüteceklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Bakanımız Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacak. Hedeflerimizin başında bu alandaki araştırmacı sayımızı artırmak var. Ülkedeki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kaybettiğimiz beyin göçünü tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Yapay zekanın geliştirilmesini teşvik eden yasalar ve etik normlara dünya çapında öncülük etme odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Teknoloji gelişimleri ve dönüşüm dünya geneline adalet, mutluluk ve refah dağıtmıyor. Dolayısıyla bu alanda yaptığımız çalışmalarda bir yandan araştıran, geliştiren bir ülke olurken bir yandan da dünya çapında etik boyutta standartların konulmasında aktif rol oynamamız lazım."

"En iyi olmamamız için bir sebep yok"

BTK Başkan Vekili Figen Kılıç, kurum olarak makine öğrenmesi, yapay zeka, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda düzenlemeleri takip ettiklerini belirterek, "Günümüzün petrolü artık veri. Veriyi işleyebilen ve bunu pazarlayabilen ülkeler daha güçlü. Biz de Türkiye'nin verisini Türkiye'de üreterek, bilgiye dönüştürerek pazarlayabilir hale gelmeliyiz." dedi.

Kılıç, gelecekte analitik düşünmenin öne çıkacak yeteneklerden biri olacağına işaret ederek, üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların derinliğini, özel sektördeki pratiklerle ve kamudaki düzenlemelerle bir ekosisteme dönüştürmenin gerektiğini vurguladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da yapay zekaya verdikleri önemin altını çizerek, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi konuların insanların hayatını kolaylaştırmak, karar vericilerin daha doğru karar vermelerini sağlamak için kullanıldığını dile getirdi.

Otonom sistemlerle kendi kendine karar veren teknolojilerin de insanların hayatına girdiğini anlatan Atalay, "Bu nedenle bazıları yapay zekayı çok tehlikeli görüyor. Ben buna katılmıyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şey insandan daha önde olamaz. İnsanın geliştirdiği bir sistem mutlaka insanın kontrolünde olacaktır." ifadesini kullandı.

Atalay, yapay zeka çalışmalarında kimsenin Türkiye'nin önünde olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar 50 yıl önce başlamış olmasına rağmen bugün hayata geçirilebilme noktasına geldi. Bütün dünya bu alanda benzer konular üzerinde çalışıyor. Kimsenin bizden tecrübe ve teknolojik olarak çok fazla farkı yok. Sürecin başındayız. Bu değişimi yakalarsak kesinlikle bu alanda en iyi olmamak için hiç bir sebep yok."