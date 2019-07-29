Yapay zeka için Netaş’tan Nvidia ile işbirliği
Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda bir işbirliğine imza atarak, dünyanın önde gelen yapay zeka teknolojileri üreticilerinden Nvidia’nın çözüm ortağı oldu.
Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı. Günümüz bilgisayar grafiklerini yeniden tanımlayan ve paralel hesaplamada önemli açılımlar getiren Nvidia’nın geliştirdiği GPU teknolojisi, yapay zekada derinlemesine öğrenme imkanı sunuyor. Hızlı, ultra-yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli yeni nesil GPU mimarisi sayesinde, daha büyük ve yoğun veri kümelerinin daha kısa sürede işlenebilmesi mümkün. Bu sayede, çevresini algılayan ve anlayabilen droneların, robotların ve otonom arabaların yetenekleri her geçen gün artırılabiliyor.
Nvidia, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ile Avrupa ve Japonya'daki en gelişmiş sistemlere de güç sağlıyor. İşbirliği sayesinde Netaş, GPU mimarisiyle çalışan Nvidia’nın yapay zeka ve analitik taleplerini karşılamak için geliştirdiği DGX, yüksek performanslı hesaplama çözümü Tesla’nın yanı sıra masa üstü sanallaştırma çözümleri Grid Virtual PC ve Virtual Apps çözümlerini Türkiye’de sunacak.
“Artık dünyadaki rekabetin şeklini yeni nesil teknolojiler belirliyor” diyen Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın; “Şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Netaş olarak biz de Türkiye’deki şirketleri, yapay zeka ile global rekabete hazırlamak için çalışıyoruz. Ndivia ile işbirliği yaparak firmanın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
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