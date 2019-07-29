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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Yapay zeka için Netaş’tan Nvidia ile işbirliği

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Yapay zeka için Netaş’tan Nvidia ile işbirliği

Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda bir işbirliğine imza atarak, dünyanın önde gelen yapay zeka teknolojileri üreticilerinden Nvidia’nın çözüm ortağı oldu.

Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı. Günümüz bilgisayar grafiklerini yeniden tanımlayan ve paralel hesaplamada önemli açılımlar getiren Nvidia’nın geliştirdiği GPU teknolojisi, yapay zekada derinlemesine öğrenme imkanı sunuyor. Hızlı, ultra-yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli yeni nesil GPU mimarisi sayesinde, daha büyük ve yoğun veri kümelerinin daha kısa sürede işlenebilmesi mümkün. Bu sayede, çevresini algılayan ve anlayabilen droneların, robotların ve otonom arabaların yetenekleri her geçen gün artırılabiliyor.

Nvidia, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ile Avrupa ve Japonya'daki en gelişmiş sistemlere de güç sağlıyor. İşbirliği sayesinde Netaş, GPU mimarisiyle çalışan Nvidia’nın yapay zeka ve analitik taleplerini karşılamak için geliştirdiği DGX, yüksek performanslı hesaplama çözümü Tesla’nın yanı sıra masa üstü sanallaştırma çözümleri Grid Virtual PC ve Virtual Apps çözümlerini Türkiye’de sunacak.

“Artık dünyadaki rekabetin şeklini yeni nesil teknolojiler belirliyor” diyen Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın; “Şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Netaş olarak biz de Türkiye’deki şirketleri, yapay zeka ile global rekabete hazırlamak için çalışıyoruz. Ndivia ile işbirliği yaparak firmanın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

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