Yapay zeka bu kez de sesinizi birebir kopyalamaya başladı!
Yapay zeka insan zekasını taklit etmekten henüz uzak olabilir, ancak sesinizi taklit etmekten o kadar uzak değil. Yapay zeka firması Lyrebird, "dünyanın en gerçekçi yapay seslerini oluşturmak için" harekete geçti.
Firmanın yazılımı, firmayla röportaj yapan Bloomberg muhabiri Ashlee Vance'in sesini dakikalar içinde klonladı. Sesin yapay zeka sürümü o kadar gerçekçiydi ki Vance'ın annesi, telefonda bir bilgisayarla konuştuğunu anlayamadı. Lyrebird bu teknolojiyi insanlara yardımcı olmak amacıyla hali hazırda kullanıyor. ALS nedeniyle sesini kaybeden Pat Quinn'in sesi, daha önceki kaydettiği videolar yardımıyla tekrar oluşturuldu ve Quinn, yazdığı metinleri sese dönüştürürken kendi sesini kullanıyor.
Seslerin kopyalanması yeni endişeler doğuracak gibi görünüyor. Örneğin Vance, Lyrebird'ün teknolojisi sayesinde Başkan Donald Trump'ın sesini taklit edebildi. Lyrebird, yukarıda izleyebileceğiniz videoda "teknolojimizi olumlu şeyler için kullanmak istiyoruz," diyor. "Korkmamız gereken bir şey değil. Dikkatli olmamız gereken ve hevesli olmamız gereken bir şey."
SESİNİZİ KLONLAYAN YAPAY ZEKA: İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle