Yapay zeka rubik kübü kendi başına çözdü!
İnsanları satrançta yenen algoritmalar ya da bilgisayar oyunlarını kazanan algoritmalar düşünüldüğünde yapay zekaların her geçen gün geliştiği görülüyor. Son geliştirilen yapay zeka algoritması ise rubik küplerini çözebiliyor.
Kaliforniya Üniversitesi'nden Stephen McAleer ve meslektaşları, yeni geliştirdikleri bir algoritma sayesinde yapay zekanın hiçbir insan yardımı almadan rubik küplerini çözebildiklerini belirtti. “Otodidaktik Yineleme” adı verilen algoritma sayesinde, rastgele bozulmuş rubik küplerinin yüzde 100'ünü 30 veya daha az hamle ile çözebileceğini iddia edildi. Bu hamle sayısının insan performansından daha iyi olduğu ifade edildi.
Bu yeni algoritmanın, oyun kazanan diğer algoritmalardan farklı olduğu belirtildi. Otodidaktik yineleme algoritmanın, küpü çözmek için bitmiş küp ile başlayarak ve önerilen her hareketin bir gelişme oluşturup oluşturmadığını belirleyerek geriye doğru çalıştığı anlatıldı.
McAleer ve ekibi şimdi daha büyük, çözülmesi daha zor küpler ile deney yapıyorlar ve yaptıkları araştırmaların evrimleşerek daha karmaşık problemleri çözmede bir basamak olacağını belirtiyorlar.
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