Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor
Günümüzde sıkça duymaya başladığımız yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kendini göstermeye başladı. Gelecekte iyiden iyiye hayatımızın bir parçası olması beklenen yapay zeka teknolojisi, sağlık alanında da imdadımıza koşacak.
Kadınlar arasında sıkça görülen meme kanserinin erken teşhisi hayati bir öneme sahip. Yapay zeka teknolojisi işte tam bu noktada devreye giriyor. IBM'in geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, en az bir radyolog düzeyinde kanserin teşhisini mümkün kılıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre geliştirilen özel bir algoritma sayesinde hastanın hem görüntülenme verileri hem de sağlık geçmişi birlikte analiz ediliyor ve ardından teşhis konuluyor. Uzmanlara göre IBM'in geliştirdiği yapay zeka teknolojisi meme kanseri vakalarının yüzde 87'sinde doğru teşhis koyabilmiş durumda.
Radyologların daha kolay teşhis koyabilmesini sağlayacak olan bu özel teknolojinin yakın gelecekte kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.
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