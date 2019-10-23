Yapay insan derili telefon kılıfı geliştirildi
Akıllı telefonları koruyan, aynı zamanda onlara yeni özellikler kazandırmasının yanında tasarımıyla da moda ikonuna dönüşen telefon kılıfları yeni bir boyuta geçiyor. Geliştirilen yapay insan derili telefon kılıfı, bir insan derisine dokunuyormuş hissi uyandırıyor.
Bristol ve Sarbonne Üniversitesi, oldukça farklı bir çalışmaya imza attı. Skin-On Interface ismi verilen özel bir telefon kılıfı geliştiren araştırmacılar, alanında bir ilk olan çalışmayla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kılıfın en dikkat çeken özelliği, yapay insan derisinden üretilmiş olması. Peki böyle bir kılıfa neden ihtiyaç duyuldu?
Aslında bu, yeni bir çalışma değil. Yapay insan derileri aslında yıllardır robotlara daha fazla gerçekçilik katmak amacıyla geliştiriliyor. Hali hazırda sensörler yardımıyla dokunduğunu algılayabilen veya insan hassasiyetinde dokunuşlar yapabilen deri projeleri mevcut.
Skin-On Interface isimli bu özel kılıf da aslında bu çalışmaların son meyvesi. Telefonun arka kısmını tamamen saran bu özel kılıf, tamamen yapay deriden oluşuyor. Bu da telefonun kılıfına dokunanlara bir insan derisine dokunuyormuş hissi veriyor. Ancak kılıfın geliştirilmesinde tek amaç elbette bu değil. Kılıf, farklı dokunuşlara farklı tepkimeler verebiliyor. Öyle ki, üzerine daha sert dokunduğunuzda ya da çimdiklediğinizde aynı insanda olduğu gibi sinir, rahatlama veya dikkat gibi dürtülere neden oluyor. Ekip bunu bilgisayar ortamında test etmeyi de ihmal etmemiş.
Bu kılıf ile şarkı çalıp, parçalar arasında geçiş yapabilirken, aynı zamanda resimleri yakınlaştırma, fotoğraf çekme gibi çok daha farklı işlemleri de yapabiliyorsunuz. Araştırmacılar, telefon kılıfıyla bu işin sınırlı kalmayacağını, saatlerde de bu kılıfın türevlerini görebileceğimizi belirtiyor.
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