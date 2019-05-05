'Yapamazsınız' denilen Samur, Almanlara rakip oldu

Türk savunma sanayisinin yurt dışına ihraç ettiği ürünlere bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) başarıyla hizmet veren Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, önemli bir ihracat başarısı için gün sayıyor.

TSK unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve "transformer" benzetmeleri yapılan Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak başarıyla görev yapıyor.

Projeyi gerçekleştiren ve bu alanda sayılı firma arasına giren FNSS, Samur'un ihracatına yönelik de bir süredir çeşitli faaliyetler yürütüyor. FNSS, bu faaliyetleri sırasında daha önce geliştirme sürecinde karşı karşıya geldiği ve o dönem tek üretici durumundaki Alman firmayla rekabet ediyor.

FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, daha önce ihaleyi aldıktan sonra Alman firmanın yöneticisiyle aralarında geçen ve daha sonra rüyasına girdiğini belirttiği diyaloğu, "Kaç yılda bitecek bu proje, dedi. Yaklaşık 6 yılda dedim. Hiçbir şey yapamazsınız, bir önerim var: 'Bizden alın bunları, verin Türkiye'ye' dedi. Bu bir özgün tasarım projesi, bunun altına elimizi koyduk ve başaracağız, destek vermek isterseniz konuşabiliriz dedim. Tabii ki Almanlar desteğe yanaşmadılar. 'Tamamen hazır alın'a getiriyorlardı. Bu bizim için bir opsiyon değildi. Tabii ki reddettik." şeklinde anlatmıştı.





Şirket, sonraki süreçte yürüttüğü çalışmalarla Türk savunma sanayisi açısından birçok ilki barındıran Samur'u TSK'ye kazandırdı.

Güney Koreli firmayla ön anlaşma yapıldı

Nail Kurt, yaptığı açıklamada, Samur'un ihracatına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

FNSS'in 2007'de imzalanan sözleşmeyle Samur'un tasarım, geliştirme ve üretimini üstlendiğini ifade eden Kurt, "Dünyada benzer bir sistem üreten sadece Almanlar var. Türkiye, böyle bir sistemi tasarlayıp üretebilen ve hakkıyla çalıştıran ikinci ülke oldu. TSK bu ürünü yıllardır büyük bir başarıyla kullanıyor." dedi.

Bu başarının ihracata bir etkisi olmasını beklediklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Çok enteresandır, Güney Kore'de, genellikle teknoloji transfer ettiğimiz bir ülkede Samur ile ilgili bir ihtiyaç var. Yine başka bir teknoloji devi olan Almanya ve Alman ürünü ile Güney Kore'de Samur ile ciddi bir rekabete girdik. Bu yıl içinde ihalenin sonlanmasını bekliyoruz. Hyundai Rotem firmasıyla Güney Kore'de yerli üretime yönelik, teknoloji transferini de içeren bir ön anlaşmamız var. İhaleyi kazandığımız takdirde yine Türkiye'nin gururu olabilecek bir projeye daha imza atacağımızı düşünüyorum."







"Yerli üretici, üretim ve teknoloji için harika örnek"

Kurt, Samur ile ilgili tasarlayıp üretmek yanında kullanımla ilgili de çok fazla bilgiye sahip olduklarını belirterek, şunlar kaydetti:

"Çünkü Samur araçlarının bakım faaliyetlerini de TSK bünyesinde biz yapıyoruz. Dolayısıyla araçların durumuyla, müşteri memnuniyetiyle ilgili birebir çok yakından bilgimiz var. Allah'a şükür çok memnunlar. Silahlı kuvvetlerdeki büyük bir eksikliği giderdi. Bu araçların dışarıdan hazır alınmayıp TSK'nin birebir ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olması da olayın bir diğer yanı. Kullanım sırasında karşılaşılan daha önceden düşünülmemiş ufak tefek değişiklikler olursa hemen bunlar da uygulanabiliyor. Dolayısıyla yerli üreticinin, üretimin, teknolojinin TSK'ye ne denli fayda, kolaylık sağlayabileceğinin, buna bakım kolaylığını da ekleyebiliriz, harika bir örneğini yaşıyoruz Samur projemizde."

Nail Kurt, Güney Kore için Türkiye'de silahlı kuvvetlerin elindeki Samur araçlarıyla kapsamlı bir test gerçekleştireceklerini bildirdi.

Güney Kore'nin istediği bazı değişikliklere ilişkin modifikasyonları ellerindeki bir aracın üzerinde yaptıklarını anlatan Kurt, "Onun testiyle birlikte eylül-ekim ayları gibi TSK'nin elindeki Samur araçlarıyla Güney Kore Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'de çok kapsamlı bir test yapacağız. Muhtemelen ihale kararı hemen ertesinde verilmiş olacak. Dolayısıyla heyecanla bekliyoruz." dedi.

25 dakikada 150 metrelik köprü oluşturuyor

Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Samur'un, suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı.

Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.

Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor.

Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde, 5-6 dakika gibi kısa sürede araçlar ayrılıp karşı kıyıya çıkabiliyor.

Başlangıçtan itibaren tümüyle Türk mühendisler tarafından TSK'nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretilen Samur, silah ve yedek parça tedariki bakımından dışa bağımlılığı azaltması yanında ekonomiye fayda sağladı.