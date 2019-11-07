Yandex’in Akıllı Asistanı “Alisa” Türkiye'de kullanıma sunuldu

2013 yılında Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, sunduğu hizmeti yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştiren ve daha farklı bir boyuta çıkaran bir “ilk”e imza atıyor. Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan yer alıyor. Alisa’nın pek çok yeteneği bulunuyor. Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Özellikleri arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor. Yoğun trafik anlarında ya da uzun yol gidilen seyahatlerde kullanıcılar Alisa ile sohbet edebiliyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, yeni hizmetleri Akıllı Asistan Alisa hakkında şunları söyledi:“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana en doğru ve hızlı rotaları göstererek kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4,5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi. Yandex’in Akıllı Asistan Alisa için yaptığı yatırımda Türkiye’ye öncelik vermesi, bu pazara verdiği değerin bir başka önemli örneği oldu. Yetenekleri ve akıllı cevaplarıyla Alisa’nın kullanıcılarımıza daha iyi bir navigasyon deneyimi sunmasını umuyoruz.”

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “Çok büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları (deep neural networks) kullanılarak geliştirilen Alisa ile kullanıcılar, başka bir insanla kurdukları ilişkinin benzerini kurabiliyor. Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa’ya “Beni en yakın kahveciye götür müsün?” gibi bir soru sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciyi öneriyor. Eğer kullanıcı “Hadi gidelim” derse de Alisa ona en hızlı rotayı çiziyor. Sohbet modu sayesinde navigasyon deneyimini de çok daha kişisel hale getirerek, kullanıcıyı daha yakın hissettiriyor. Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı, özgürce yanıtlar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hale getirebiliyor. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”