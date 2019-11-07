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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Yandex’in Akıllı Asistanı “Alisa” Türkiye'de kullanıma sunuldu

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Yandex’in Akıllı Asistanı “Alisa” Türkiye'de kullanıma sunuldu

Yandex Navigasyon kullanıcılarına yolculuklarında bundan böyle Akıllı Asistan Alisa eşlik ediyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor. Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa'ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp "Alisa" diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.

2013 yılında Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, sunduğu hizmeti yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştiren ve daha farklı bir boyuta çıkaran bir “ilk”e imza atıyor. Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan yer alıyor. Alisa’nın pek çok yeteneği bulunuyor. Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Özellikleri arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor. Yoğun trafik anlarında ya da uzun yol gidilen seyahatlerde kullanıcılar Alisa ile sohbet edebiliyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, yeni hizmetleri Akıllı Asistan Alisa hakkında şunları söyledi:“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana en doğru ve hızlı rotaları göstererek kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4,5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi. Yandex’in Akıllı Asistan Alisa için yaptığı yatırımda Türkiye’ye öncelik vermesi, bu pazara verdiği değerin bir başka önemli örneği oldu. Yetenekleri ve akıllı cevaplarıyla Alisa’nın kullanıcılarımıza daha iyi bir navigasyon deneyimi sunmasını umuyoruz.”

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “Çok büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları (deep neural networks) kullanılarak geliştirilen Alisa ile kullanıcılar, başka bir insanla kurdukları ilişkinin benzerini kurabiliyor. Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa’ya “Beni en yakın kahveciye götür müsün?” gibi bir soru sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciyi öneriyor. Eğer kullanıcı “Hadi gidelim” derse de Alisa ona en hızlı rotayı çiziyor. Sohbet modu sayesinde navigasyon deneyimini de çok daha kişisel hale getirerek, kullanıcıyı daha yakın hissettiriyor. Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı, özgürce yanıtlar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hale getirebiliyor. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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