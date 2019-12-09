Yandex Türkiye'de üst düzey atama

Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex, Türkiye’deki yatırımlarına devam ederken şirketin yönetim performansını güçlendirmek için yeni bir atama gerçekleştirdi. Daha önce şirket bünyesinde Ülke Müdürü olarak görev yapan Onur Karahayıt, yeni dönemde Yandex Türkiye Genel Müdürü oldu. Onur Karahayıt, Yandex Türkiye’nin; ürün geliştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra idari işlerini de kapsayan tüm operasyonuna liderlik yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olan ve ABD'de The Ohio State University’den Yüksek Lisans Diploması bulunan Onur Karahayıt, 2009'dan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca NASA projesinde, Mars yüzeyinin robotlarla haritalanması konusunda araştırmacı olarak aktif görev yaptı. Ardından kurumsal dünyaya atılan Karahayıt, Trimble ve Intergraph gibi navigasyon ve haritacılık sektörünün lider teknoloji üreticilerinin ABD’deki genel merkezlerinde Ürün Müdürü ve Proje Müdürü olarak çalıştı. Trimble şirketinde ABD’deki görevinden Avrupa Genel Merkezine atanan Onur Karahayıt şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış Müdürü pozisyonunda bulundu. Onur Karahayıt, 2014’ten bu yana Yandex Türkiye bünyesinde görev yapıyor.