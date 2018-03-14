Yandex Navigasyon'dan Foursquare ile iş birliği

Türkiye’nin sevilen ve en popüler uygulamalarından biri olan Yandex Navigasyon, Türkiye pazarına yatırım yapmaya devam ediyor. 200’ü aşkın haritacının üzerinde çalıştığı ve tamamen Yandex’e ait yeni harita altyapısını 2018'de kullanıcılarının hizmetine sunan Yandex Navigasyon, kurumlar veritabanında da önemli iyileştirmeler yaptı. Yandex, konum bilgileri teknolojisi sunan Foursquare’den aktardığı kurum bilgilerini filtreleyerek en güncel halleriyle veri tabanına ekledi. Kullanıcılar bu güncelleme sayesinde, küçük işletmelerden yeni açılan yerlere kadar aradıkları mekânları ve kurumları rahatça bulabilecekler.

Yandex Navigasyon ilk aşamada restoran, kafe, sinema, tiyatro, müze, AVM, mağaza, iş merkezi ve güzellik salonları gibi çeşitli kategorilerde çok sayıda kurum bilgisini haritasına ekleyerek veritabanını güncelledi. Yandex, çalışmanın devamında yaklaşık 3 kat daha veri üzerinde çalışma yaparak milyonlarca kurum bilgisini bu yıl içerisinde haritasına yansıtmayı hedefliyor.