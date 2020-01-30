Yandex Navigasyon, kış tatili rotalarını paylaştı

Ülkemizde hemen hemen tüm illerden kolayca ulaşılabilen, birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları bulunuyor. Yandex'in blog sayfasında kış tatili denince akla gelen ilk yerlerden biri tartışmasız Uludağ, yılın 6 ayı boyunca kayak yapmaya elverişli bir iklim sunan Palandöken, kayak yapmak istemeyenler için yılın her mevsimi ziyaretçilerine büyüleyici doğa manzaraları sunan Abant Gölü Tabiat Parkı, kış tatilcilerinin son yıllardaki en sevdiği şehirlerden Kars, hem Karadeniz hem de dağ havası almak isteyenlerin son yıllarda en çok tercih ettikleri Ilgaz gibi birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları yer alıyor.

İki haftalık tatil döneminde çocukların okul ve ders stresini azaltmak ve yeni yarıyıla dinlenmiş zihinlerle başlamalarını sağlamak için ailece yapılacak kısa bir seyahatten daha iyi çok az seçenek bulunuyor. Söz konusu blog sayfasında hem yıl içerisindeki yorgunluğu atmak hem de çocuklarıyla yeni deneyimler kazanmak isteyenler için Eskişehir’den Kapadokya’ya, Sapanca’dan İzmir’e kadar birçok alternatif rota bulunuyor.

Tarihi değer taşıyan rota önerileri

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahatseverleri bekliyor. Söz konusu blog sayfasında Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında son dönemde en dikkat çeken Göbeklitepe gibi tarihi değer taşıyan rota önerileri de ilginizi çekebilir.

Arkeologlara göre tarihin akışını değiştiren bir bölge olarak adlandırılan Göbeklitepe hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler ve ayrıca yöresel lezzetlere dair bilgiler de blog yazısında...