MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYandex Navigasyon, kış tatili rotalarını paylaştı
GeriTeknoloji Yandex Navigasyon, kış tatili rotalarını paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Yandex Navigasyon, kış tatili rotalarını paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yandex Navigasyon, kış tatili rotalarını paylaştı

Tatil ve seyahat denince akla ilk olarak yaz ayları gelse de, birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları çok sayıda kişi tarafından seyahat planı yapmak için tercih ediliyor. Bu kapsamda Yandex Navigasyon kış mevsiminde tatil yapmak isteyenler için kış tatili rotalarını paylaştı.

Ülkemizde hemen hemen tüm illerden kolayca ulaşılabilen, birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları bulunuyor. Yandex'in blog sayfasında kış tatili denince akla gelen ilk yerlerden biri tartışmasız Uludağ, yılın 6 ayı boyunca kayak yapmaya elverişli bir iklim sunan Palandöken, kayak yapmak istemeyenler için yılın her mevsimi ziyaretçilerine büyüleyici doğa manzaraları sunan Abant Gölü Tabiat Parkı, kış tatilcilerinin son yıllardaki en sevdiği şehirlerden Kars, hem Karadeniz hem de dağ havası almak isteyenlerin son yıllarda en çok tercih ettikleri Ilgaz gibi birbirinden farklı deneyimler sunan kış tatili rotaları yer alıyor. 

İki haftalık tatil döneminde çocukların okul ve ders stresini azaltmak ve yeni yarıyıla dinlenmiş zihinlerle başlamalarını sağlamak için ailece yapılacak kısa bir seyahatten daha iyi çok az seçenek bulunuyor. Söz konusu blog sayfasında hem yıl içerisindeki yorgunluğu atmak hem de çocuklarıyla yeni deneyimler kazanmak isteyenler için Eskişehir’den Kapadokya’ya, Sapanca’dan İzmir’e kadar birçok alternatif rota bulunuyor. 

Tarihi değer taşıyan rota önerileri

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahatseverleri bekliyor. Söz konusu blog sayfasında Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında son dönemde en dikkat çeken Göbeklitepe gibi tarihi değer taşıyan rota önerileri de ilginizi çekebilir. 

Arkeologlara göre tarihin akışını değiştiren bir bölge olarak adlandırılan Göbeklitepe hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler ve ayrıca yöresel lezzetlere dair bilgiler de blog yazısında... 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle