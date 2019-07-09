Yandex Haritalar 1 milyon kilometrenin üzerinde yol uzunluğuna ulaştı
Yandex Haritalar, 1 milyon kilometrenin üzerinde yol uzunluğuna ulaştı. Yandex, haritalarını geliştirirken Map Editor servisi ile en büyük desteklerden birini de gönüllü kullanıcılarından alıyor. Birinci yaşını kutlayan Yandex Map Editor servisini kullanan 6 bine yakın gönüllü kullanıcı harita üzerinde yaklaşık 230 bin düzenleme yaptı.
Yandex Haritalar, yapılan düzenlemelerle Türkiye genelini kapsayan 1 milyon kilometrenin (1.014.088 km) üzerinde yol uzunluğuna ulaştı. 14 milyonun üzerinde kapı numarası bilgisinin yer aldığı Yandex Haritalar’da, aynı zamanda 3 milyon kurum bilgisi bulunuyor. Yandex Haritalar’daki 360 bine yakın yaya yolunun toplam uzunluğu ise 21 bin kilometreyi geçiyor.
Yandex, haritalarını gönüllü kullanıcılarının yardımıyla geliştiriyor. Kullanıcılarının bu alanda katkısını sağlamak için Map Editor servisini geliştiren Yandex, bir yılda başarı öyküsüne imza attı. Yandex’in Temmuz 2018'de kullanıma sunduğu Yandex Map Editor servisi, internet üzerinde harita çizebilen binlerce kişiye ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanından 6 bine yakın kullanıcı 230 bine yakın düzenleme yaptı. Gönüllü kartograflar gibi çalışan kullanıcıların katkısıyla bomboş mahalleler dolduruldu, yollar yapıldı, kurumlar doğru adreslere yerleştirildi. Yandex Map Editor Türkiye gönülleri bu adreste buluşuyor:
Yandex, harita alanındaki birikimi, deneyimi ve teknolojisiyle kullanıcıların yanı sıra kamudan özel sektöre kurumların da harita ihtiyaçlarını karşılıyor. Yandex, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için “Yandex Haritalar API Teknolojileri” hizmetini sunuyor. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor. Kurumların verimliliğini artıran Yandex Haritalar API Teknolojilerinden; telekomünikasyon, bankacılık, lojistik, hızlı tüketim gibi harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektör yararlanabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle