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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.04.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Yalova'da iki semender türü tespit edildi

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Yalova'da iki semender türü tespit edildi

Yalova'da "doğulu kuzey şeritli semenderi" ve "Anadolu pürtüklü semenderi" türlerinin tespit edildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı teknik personel tarafından Balinler mevkisinde arazi çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışma sırasında doğulu kuzey şeritli semenderi ve Anadolu pürtüklü semenderi türlerinin tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğulu kuzey şeritli semenderi, salamandridae familyasından, 10-16 santimetre boyunda, Türkiye'nin kuzeyinde, Ermenistan'ın kuzeybatısında, Gürcistan ve Rusya'nın güneyinde yaşayan bir semender türüdür. Habitatı orman içi, orman açıklıkları, yol kenarları, su kenarları çayırlar, tarlalar bağ, bahçelerdir. Ön ve arka bacaklar arasında gümüşi şerit bulunur, karın tarafı lekesizdir. Erkekler dişilerden daha büyüktür, erkeklerinde üreme sırt ile kuyruk kristası (ibik, yüzgeç) ayrık olup sırt ve kuyruk kristası yüksek ve tırtıklıdır, sırt yüzgecinin yüksekliği 24 milimetreye kadar olabilir. Ventral koyu ve açık turuncu renktedir. Nispeten durgun ve az akan sularda yaşarlar, hatta alçak yerlerde suların daimi olması bile gerekmez, üreme devrelerini yazın kuruyan sularda da geçirebilirler. Karasal devrede deri pürtüklüdür.

Anadolu pürtüklü semenderi, 12-16 santimetre boyunda olup, yayılış alanları Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'dir. Vücut üzerinde siğil şeklinde kabarcıklar olduğundan bu isim verilmiştir. Bu kabarcıklar özellikle karasal dönemde çok belirgindir, üreme zamanı kesintili bir sırt ve kuyruk yüzgeci meydana gelir. Kuyruk yanlardan basıktır. Hayvanın sırt tarafı esmerdir ve bu renk yeşilimsi, grimsi kahverengimsi tonlara doğru değişebilir. Zemin renk üzerinde az ya da çok bariz siyah lekeler mevcuttur. Dişilerin sırt tarafında sarı ve ya kahverengi ince bir şerit uzanır. Karın tarafı sarı veya portakal kırmızımsıdır. Bu renk üzerinde ise koyu lekeler mevcuttur. Düşük irtifada sucul evre kış ve ilkbahar aylarını kapsar. Aralık-nisan arası sudaki lavralar haziran ayına kadar görülebilir."

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