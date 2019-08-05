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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

'Yakın gelecekte ulaşım Jetgiller'deki gibi drone ile yapılacak'

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'Yakın gelecekte ulaşım Jetgiller'deki gibi drone ile yapılacak'

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı Öztekin, "Yakın gelecekte drone'ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak." dedi.

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Flycam olarak 2000 yılından beri insansız hava araçlarında hava çekimleri hizmeti sunduklarını ifade ederek, 12 yıldır kendi atölyesinde yaptığı cihazlarla hizmet verdiğini, tamamıyla yerli olmasa da sektörde yüzde 80 oranında yerliliğe ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Drone Şampiyonası'nı organize ettiklerini hatırlatan Öztekin, yarışmada birinci ve ikinci olanların Dünya Drone Şampiyonası'na katılacağını bildirdi. Öztekin, "Dünya Drone Şampiyonası'nın ilkini 2018 Teknofest'te gerçekleştirdik. 27 ülkeden 64 sporcu katıldı. Bu sene ise 32 ülkeden 64 sporcu davet ediyoruz. Bazı ülkelerden 300-400 sporcu yarışmaya katılmak istiyor." diye konuştu. 

"Artık dünya robotlaşma üzerine ilerliyor"

Mehmet Öztekin, drone'lerin motorları hariç her şeyini üretebildiklerini belirterek, drone teknolojisinin çok amaçlı kullanılabileceğini söyledi.

Öztekin, şunları kaydetti:

"Artık dünya robotlaşma üzerine ilerliyor. Drone'leri spor faaliyetlerinde, sinematik çekimlerde, fotoğraf çekimlerinde ve arazi ilaçlamada kullanabiliyorsunuz. Faydalı yükler taşıyabiliyorsunuz. Yakın dönemde çeşitli firmalar kargo yükleri taşıyabilmek için yarış içerisindeler. İnanıyorum ki yakın zamanda organlar da taşınabilecek. Yakın gelecekte drone'ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak. Şu anda 187 civarında firma deneme aşamasında. Demo cihazlarını sergiliyor. Uzak Doğu'da bir firma ülkesinin bakanını uçurdu. Bunu, otomatik ve akıllı bir sistem üretecek. Bu sistemin havada birtakım yolları olacak. Robotik akıllı sistemler sayesinde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz."

Ülkelerin milli teknolojiler geliştirmesinin başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için önemli bir etken olduğunu vurgulayan Öztekin, Teknofest gibi yarışmaların öğrencilere "Evet, biz bunu da başarabiliyoruz" dedirttiğini söyledi.

Öztekin, "Geçen sene Teknofest'te hiç ummadığım öğrencilerin başarılı olduğunu gördüm. Yapılmış teknolojilerin milli olduğunu gördüm. Bu ilerisi için de umut verici. Çok daha farklı teknolojilerin bizim insanımız tarafından geliştirilecek olması çok önemli bir şey." diye konuştu. 

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