Yakın geleceğin Bulut Bilişim trendleri neler olacak?

COMPAREX Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, kurumların yakın gelecekte karşılarına çıkacak yeni trendleri ve bunların iş dünyasına olası etkilerini aktardı.

Dijital dönüşümün hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk olduğunu ifade eden Pakdemir, bulut bilişimin iş yaşamının yeni normali haline geldiğine dikkat çekti. Farklı pazar araştırmalarında tekrar tekrar gündeme gelen bu popülaritenin önemli bir gösterge olduğunu belirten Pakdemir, bugünden alınacak önlemler ve yapılacak yatırımlarla geleceğe şimdiden hazırlanmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Gelecek zaten başladı

Teknolojinin tuhaf bir şeyden iş dünyasının her şeyine dönüştüğü günümüzde nesnelerin interneti, yapay zekâ, Software-as-a-Service ve Blockchain gibi kavramlar son dönemde adından daha çok söz ettiriyor. Bu teknolojilerin birbirinden bağımsız gibi görünmekle birlikte uyumlu ve eş zamanlı olarak kullanıldığına dikkat çeken COMPAREX Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, özellikle 2020 sonrasında 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir kilometre taşının daha geride kalacağını hatırlattı.

Nesnelerin interneti sınırları aşacak

Endüstri 4.0’la birlikte iş dünyasında hızla yerini alan bu teknolojinin olmazsa olmazlarından biri de yüksek performanslı bulut bilişim platformları. Bu alanda anlık veri iletimini ve analizini gerektiren servisler, bulut bilişim yatırımlarının daha da artmasını sağlayacak. Pakdemir, IDC verilerine göre dünya genelindeki nesnelerin interneti harcamalarının 2018 sonunda 772 milyon dolara ulaşacağına dikkat çekerken, bu tutarın 2021’de 1 trilyon dolara yükseleceğinin de altını çizdi. Bu ciddi tutarlar beraberinde bulut tabanlı platformların da hızlı bir ivme yakalamasını sağlayacak.

5G ve bulut ilişkisi

2020 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları ile test aşamasından çıkıp resmi olarak kullanıma alınması planlanan 5G teknolojisi ise bulut platformlarındaki yükselişi sağlayan bir diğer etken. Günümüzde hem cihaz üreticileri hem de yazılım geliştiriciler ciddi hazırlıklar içinde bulunuyor. Irmak Pakdemir, 5G’nin milisaniyeler mertebesindeki veri iletim hızı sayesinde akıllı şehirlerden sürücüsüz otomobillere, endüstriyel üretimden yeni nesil internet servislerine kadar çok sayıda yeni fırsat yaratacağını açacağını ifade etti. Tüm bunlar, yakın gelecekte bulut bilişimin iş dünyası ve kamu nezdinde ‘yeni normal’ olarak anılmasını sağlayacak.

Yapay zekâ destekli çözümlerle tanışma zamanı

Bulut bilişimin anahtar rolü üstleneceği yapay zekâ teknolojileri, yakın geleceği etkisi altına alacak ve sonrasında da hayatımızdan çıkmayacak. Pakdemir, yapay zekâ destekli servislerde yaşanacak hızlı bir artışın bulut bilişim platformlarını tetikleyeceğine dikkat çekti. Anlık veri analizinde şimdiden söz sahibi olmaya başlayan yapay zekâ, kaliteli bir servis için bulut bilişim altyapısına ihtiyaç duyan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.

SaaS platformları özelleşiyor

Software-as-a-Service tanımının kısaltması olan SaaS yeni bir teknoloji olmamakla birlikte artık alt kırılımlarıyla daha fazla alanda özelleşmiş hizmetleri temsil ediyor. Bugün Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) gibi alt başlıklarla gündemde olan bu teknolojilere ait tüm süreçler bulut bilişim platformları üzerinde gerçekleşiyor. Irmak Pakdemir, Gartner’ın güncel bir araştırmasında bu tip servislere yönelik harcamaların 2017 sonu itibariyle 260 milyar dolar olarak ölçüldüğüne vurgu yaparken, 2020 sonunda 411 milyar dolara yükseliş öngörüldüğünü ekledi.

Blockchain yeni iş yapış şekli olmaya aday

Blockchain’in adının daha çok Bitcoin gibi kripto paralarla anıldığını kaydeden Pakdemir, buna karşın bu teknolojinin yaşamın her anında etkisini hissettireceğini belirtti. Kanser araştırmalarından seçimlerin daha güvenilir bir teknolojik altyapıya sahip olmasına, finans dünyasından lojistiğe kadar her alanda Blockchain ismini duymaya başladığımızı vurgulayan Pakdemir, bulut bilişim platformlarının bu alanda da kritik bir rol üstleneceğini; Blockchain-as-a-Service platformlarının kurulmaya başlandığını ifade etti.

Güvenlik her çağda önemli

Takvimler hangi tarihi gösterirse göstersin güvenlik her zaman önemli konulardan biriydi. Bu yaklaşımın bulut bilişim üzerinde de kendini gösterdiğini belirten COMPAREX Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, bulut bilişim harcamalarına paralel olarak güvenlik yatırımlarının da artacağını sözlerine ekledi. Yeni iş modelleri ve servislerle veri artışında yaşanan hızın tarihi rekorlara imza atacağının altını çizen Pakdemir, Forrester’ın 2017 ortasında açıkladığı bir rapora göre bulut bilişim odaklı güvenlik yatırımlarının 2021’de 3,5 milyar dolara ulaşacağını paylaştı.