Yahoo Messenger yolun sonuna geldi, kapatılıyor!
20 yıldan beri hayatımızda olan ve kullanıcıların internet üzerinden anlık olarak mesajlaşabilmelerini sağlayan Yahoo Messenger için yolun sonu göründü. Uygulama tamamen kapatılıyor.
İnternetin gelişmeye başladığı 20 yıl öncesinde Yahoo! arama motoru olarak öne çıkan bir isimdi. Ancak zaman içinde işler Yahoo'nun istediği gibi gitmedi ve düşüşe geçti; hem de öyle böyle bir düşüş değil! Yahoo Messenger da o dönemden bugüne kalan bir sohbet uygulamasıydı. Kullanıcıları her geçen gün azaldı; çünkü Facebook, Instagram ve Snapchat gibi yeni platformlar türedi ve kullanıcılar mobile döndü.
17 TEMMUZ SON
Yahoo Messenger'ın 17 Temmuz'da kapatılacağı açıklandı. Kullanıcıların bu tarihten itibaren sohbetlere erişemeyeceğini açıklayan şirket, blog sayfasından aşağıdaki açıklamaları yaparak, kullanıcıların aklına takılabilecek soruları da cevapsız bırakmadı:
"Yahoo Messenger, 17 Temmuz 2018'den sonra artık desteklenmeyecek. O zamana kadar hizmeti normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak 17 Temmuz'dan sonra sohbetlerinize artık erişemeyeceksiniz ve hizmet artık çalışmayacak."
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