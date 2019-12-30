xınput1_3.dll hatası nedir? Nasıl çözülür?

Fotoğraf: iStock

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda yer alan xınput1_3 dosyası kimi zaman oyunlarda kimi zaman da bazı dosyalarda hata verir. Bu dosya hata verdiğinde oyun veya program çalışmaz. Peki xınput1_3.dll hatası nedir ve nasıl çözülür? İşte xınput1_3.dll hatası ve çözümüyle ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

xınput1_3.dll hatası nedir?

Pek çok bilgisayar programında karşılaşılan xınput1_3.dll hatası, programların çalışması açısından oldukça önemlidir. xınput1_3.dll bir Dynamic Link Library dosyasıdır. Windows sistem dosyalarındaki eksiklikten kaynaklanır. Bu hatanın sebeplerinden biri, Direct X kurulumundaki eksiklik olabilir. Direct X, oyunlar ve programlar için önemlidir. Cihaza bulaşan virüsler, Direct X programının silinmesine neden olabilir.

Çözümü nasıldır?



xınput1_3.dll hatasını giderirken dosyaların silinmemesine veya taşınmamasına özen gösterilmeli. Çünkü, hatayı düzeltirken sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden, dosyayı yedeklemekte ve adımları çok dikkatli takip etmekte fayda var. xınput1_3.dll hatası, adımları takip edilerek Windows ve sistem klasörlerine hiç dokunmadan çözülebilir.

İlk olarak işletim sistemi için uygun olan xınput1_3.dll dosyası indirilir. Ardından açılan pencere de sistemle uyumlu dosya yüklenir. Örneğin sistem 32 Bit ise, 32 bit seçeneğinden indirme işlemini tamamlanır. İndirme tamamlandıktan sonra gelen zip dosyası, klasör olarak masaüstüne alınır. Daha sonra xınput1_3.dll.zip dosyasının içinde yer alan xınput1_3.dll dosyası C:/Windows/System32 dizinine kopyalanır. İşletim sisteminiz 64 Bit yapıdaysa da C:\Windows\sysWOW64 klasörüne kopyalanır. Böylece, hata giderilir.

Diğer bir çözüm yolu ise; DirectX kurulumu. Windows ürünü olan DirectX, yazılımın ilk olarak oyunların ses ve video programlarıyla çalışmasını sağlayan bileşen kümesine denir. DirectX kurulumu için indirme işlemi yapılmalı. Dosya indirilirken “dxwebsetup.exe” adlı dosya çalıştırılır. Ardından açılan pencerecede " Koşulları kabul ediyorum" kutucuğu seçilir. Daha sonra "Binb Bar Kur" kutucuğu boş bırakılıp "İleri" butonuna basılır. Bu esnada internet bağlantısı aktif olmalı. Çıkan program yükleme penceresinden "Tamam" denilierek işlem tamamlanır.