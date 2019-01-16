Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 7 fiyatıyla şaşırtacak
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde Redmi Note 7 telefonunu duyurmasıyla birlikte gözler şirketin bir sonraki telefonunda, yani Redmi 7'de. Cihazın bazı özellikleri şimdiden internete sızmış durumda, ancak asıl önemlisi Redmi Note 7'nin hayli düşük fiyatıyla da telefon pazarını hareketlendirecek olması.
Redmi Note 7'nin ardından sıra Redmi 7'de. Cihazla ilgili en çarpıcı detay ise fiyatının 105 ila 120 dolar aralığında olacak olması. Bu düşük fiyatlandırmayla telefon pazarında ses getirmesi beklenen yeni Redmi model cihaz, üç farklı modelde gelecek. Bunu da bir önceki Redmi 6'ya bakarak söylüyoruz; zira bu konuda da net bir bilgi henüz yok.
Redmi 7'nin Helio P22 işlemciyle, Redmi 7A'nın Helio A22 ile, Redmi 7 Pro'nun ise Snapdragon 625 işlemciyle kullanıcılara sunulması kuvvetle muhtemel.
Redmi 7A'nın tek arka kamerası olacak; diğer cihazlarda ise çift kamera bulunacak.
Yine Redmi 7A modelinde 3000 mAh batarya kullanılırken, diğer modellerde 4000 mAh batarya tercih edilmiş.
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