Xiaomi'nin yeni Redmi telefonu işte böyle olacak
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni ürünleriyle çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi'nin CEO'su olan Lei Jun, gelecek jenerasyon Redmi modellerinin nasıl görüneceğine dair önemli ipuçları verdi ve tasarım görüntülerini paylaştı.
Xiaomi'nin Redmi serisi telefonlarına yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Redmi Pro 2 modeli için geri sayım başlarken, Redmi'nin başındaki isim olan Lei Jun, yeni telefonların görünümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve konsept görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi. Yeni görüntülere bakıldığında Redmi telefonların ön kamerasının artık telefonun içinde saklandığı ve istendiğinde mekanizma devreye girerek kameranın telefonun tepesinden ortaya çıktığı görülüyor.
Ön kamerayla ilgili bir başka gelişme ise ekrana gömülü şekilde kameraların konumlandırılması. Bugün Galaxy S10 serisi telefonlarda da gördüğümüz bu tasarım anlayışına göre ekrandan kullanıcılar tam olarak faydalanabiliyor; çizgi çentik veya su damlası şeklinde çentik yerine doğrudan kameranın olduğu nokta ekranda bulunuyor. Bu tasarım bazı kullanıcılarca sevilse de, bir kesim tarafından ise alışılmışın dışında bir tasarım sunmasından dolayı olumsuz tepki alıyor.
Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen yeni Redmi telefonlarda 48 MP ana kamera başta olmak üzere arka yüzde üçlü kamera kurulumu bulunacak. Parmak izi sensörüne geldiğimizde ise cihazın arka yüzünde bulunmayacağını ve ekrana gömülü bir sistem üzerinde çalışacağını söyleyebiliriz.
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