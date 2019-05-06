Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonları Türkiye'ye geliyor
Xiaomi'nin daha çok fiyat odaklı olan Redmi markası altında duyurusunu yaptığı Redmi 7, Türkiye telefon pazarına girmek üzere. Giriş/orta seviye kategorisinde olan Redmi 7, Xiaomi Mi 9 SE gibi düşük fiyatıyla alıcısına ulaşacak. Peki Redmi 7 hangi özelliklere sahip?
Xiaomi'nin telefon pazarında etkili bir marka olmasındaki en önemli etken; hiç şüphesiz fiyat/performans oranı oldukça uygun telefonları tüketicilerle buluşturması denilebilir. Son olarak şirket, Redmi 7 telefonlarını da Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Evofone'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'sınıfının en hızlısı Redmi 7, çok yakında Mi Store'da' mesajı yer alıyor.
Redmi 7'nin özelliklerine gelince... 6.26 inç'lik ekranla gelen ve 1520x720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Redmi 7, Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte 16 GB / 32 GB / 64 GB depolama hafızası opsiyonlarına sahip olan cihazın arka yüzünde iki kamera bulunuyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü de yer alıyor.
4000 mAh bataryadan enerjisini alan Redmi 7, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor.
Ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil; ancak yurt dışındaki fiyatları model model şöyle: 104 dolar (2 GB + 16 GB), 119 dolar (3 GB + 32 GB), 149 dolar (4 GB + 64 GB).
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