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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.05.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonları Türkiye'ye geliyor

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Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonları Türkiye'ye geliyor

Xiaomi'nin daha çok fiyat odaklı olan Redmi markası altında duyurusunu yaptığı Redmi 7, Türkiye telefon pazarına girmek üzere. Giriş/orta seviye kategorisinde olan Redmi 7, Xiaomi Mi 9 SE gibi düşük fiyatıyla alıcısına ulaşacak. Peki Redmi 7 hangi özelliklere sahip?

Xiaomi'nin telefon pazarında etkili bir marka olmasındaki en önemli etken; hiç şüphesiz fiyat/performans oranı oldukça uygun telefonları tüketicilerle buluşturması denilebilir. Son olarak şirket, Redmi 7 telefonlarını da Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Evofone'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'sınıfının en hızlısı Redmi 7, çok yakında Mi Store'da' mesajı yer alıyor.

Redmi 7'nin özelliklerine gelince... 6.26 inç'lik ekranla gelen ve 1520x720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Redmi 7, Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte 16 GB / 32 GB / 64 GB depolama hafızası opsiyonlarına sahip olan cihazın arka yüzünde iki kamera bulunuyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü de yer alıyor. 

Xiaominin uygun fiyatlı telefonları Türkiyeye geliyor

4000 mAh bataryadan enerjisini alan Redmi 7, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. 

Ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil; ancak yurt dışındaki fiyatları model model şöyle: 104 dolar (2 GB + 16 GB), 119 dolar (3 GB + 32 GB), 149 dolar (4 GB + 64 GB).

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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