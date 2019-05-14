Xiaomi'nin MIUI arayüzüne yepyeni bir özellik daha
Xiaomi'nin MIUI arayüzüne gelecek yeni özellikle beraber galeri uygulamasından gökyüzü değiştirilebilecek.
Xiaomi, telefonlarına eğlenceli özellikler getirerek kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çinli şirket galeri uygulamasında çeşitli değişiklikler yapacak. Yeni özellikle beraber gökyüzünü kolayca değiştirebileceksiniz.
MIUI Galeri uygulamasına gelecek olan özellik gökyüzü üzerinde çeşitli ayarlamalar yapmayı mümkün kılacak. Şuan halihazırda bulunan MIUI galeri uygulaması ile parlaklık, kontrast, ve filtre ayarları yapabiliyorsunuz.
Galeri uygulamasından gökyüzü değiştirme özelliğinin mevcut Xiaomi cihazlara gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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