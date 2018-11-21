Xiaomi'nin eski model telefonlarını kullananlara kötü haber
Çinli teknoloji devi Xiaomi, aldığı radikal bir karar sonrasında eski model bazı telefonlarına olan desteğini çekeceğini duyurdu. Peki Xiaomi, hangi modellerin arkasında artık durmayacak?
Geçen sene Xiaomi, 2015 yılı ve daha öncesinde piyasaya sürdüğü bazı akıllı telefonlar için yazılım desteğini sonlandırmıştı. Şimdilerde ise Xiaomi MIUI Çin forumunda yer alan bir bilgiye göre 2016 yılının amiral gemisi Mi 5 dahil olmak üzere, şirket bazı telefonlar için güncelleme desteğini durdurdu. Söz konusu cihazlar artık MIUI 11 güncellemesi almayacak.
Artık yeni yazılım güncelleştirmesi almayacak olan Xiaomi telefonları ise şu şekilde:
Redmi Note 3 Pro
Mi 5
Mi 4
Mi 4C
Mi 4S
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