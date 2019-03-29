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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.03.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Xiaomi'nin asıl bombası meğer bu telefonmuş!

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Xiaomi'nin asıl bombası meğer bu telefonmuş!

Xiaomi, dün İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı ve en yeni Xiaomi cihazlarının Türkiye'de satışına başlanacağı açıklandı. Diğer yandan şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekranı katlanabilen telefonunun yeni bir videosu daha yayınlandı. İşte Xiaomi'nin ses getirmesi beklenen yeni oyuncağı...

Önce Samsung Galaxy Fold ile tanıştık; daha sonra da Huawei Mate X geldi. Ekranı katlanabilen telefonlar etrafımızı yavaş yavaş sarmaya başlarken, henüz satışa sunulan bir model yok. Xiaomi ise rakiplerini yakından seyrederek stratejisini belirliyor. Henüz resmi duyurusunu yapmadığı esnek ekranlı telefonu üzerinde çalışmalarına son sürat devam eden şirketin böylesi bir ürününü ilk kez Xiaomi'nin en tepesindeki ismin elinde görmüştük. YouTube'a düşen bu görüntülerin ardından bu kez cihaza ait yeni görüntüler internete sızdı.

İlk bakışta Huawei Mate X'e olan benzerliğiyle dikkat çeken cihaz, ince çerçevesi ve dışa katlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. Dışa katlanan ekranların beraberinde getirdiği risk ise ekranın çizilebilme olasılığı... 

Şimdi isterseniz sözü fazla uzatmadan sizi sızan videoyla baş başa bırakalım.




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