Xiaomi'nin asıl bombası meğer bu telefonmuş!
Xiaomi, dün İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı ve en yeni Xiaomi cihazlarının Türkiye'de satışına başlanacağı açıklandı. Diğer yandan şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekranı katlanabilen telefonunun yeni bir videosu daha yayınlandı. İşte Xiaomi'nin ses getirmesi beklenen yeni oyuncağı...
Önce Samsung Galaxy Fold ile tanıştık; daha sonra da Huawei Mate X geldi. Ekranı katlanabilen telefonlar etrafımızı yavaş yavaş sarmaya başlarken, henüz satışa sunulan bir model yok. Xiaomi ise rakiplerini yakından seyrederek stratejisini belirliyor. Henüz resmi duyurusunu yapmadığı esnek ekranlı telefonu üzerinde çalışmalarına son sürat devam eden şirketin böylesi bir ürününü ilk kez Xiaomi'nin en tepesindeki ismin elinde görmüştük. YouTube'a düşen bu görüntülerin ardından bu kez cihaza ait yeni görüntüler internete sızdı.
İlk bakışta Huawei Mate X'e olan benzerliğiyle dikkat çeken cihaz, ince çerçevesi ve dışa katlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. Dışa katlanan ekranların beraberinde getirdiği risk ise ekranın çizilebilme olasılığı...
Şimdi isterseniz sözü fazla uzatmadan sizi sızan videoyla baş başa bırakalım.
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