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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.05.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Xiaomi'den yeni telefon: Redmi K20 Pro

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Xiaomi'den yeni telefon: Redmi K20 Pro

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Uygun fiyata yüksek performans sunması beklenen cihazın Redmi K20 Pro olarak adlandırılması bekleniyor. 

İnternete sızan son bilgilere göre Redmi'nin yeni amiral telefonuna Redmi X ismini vereceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve merakla beklenen telefonun Redmi K20 Pro olarak adlandırılacağı öğrenildi. 

Söz konusu cihazın özellikleri de belli oldu. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak cihaz, 6.39 inç Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Saklanabilen ön kamerasıyla iyi bir ekran-kasa oranı sunan telefonun 48 megapiksel ana ve 20 megapiksel ön kamerası bulunuyor. 

4000 mAh bataryadan güç alan cihaz, 27W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak. Redmi K20 Pro'nun aynı zamanda ekran üzerinden parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor. Söz konusu özelliklerin söylenti olduğunu ve henüz resmi olarak açıklanmadığını da belirtelim. 

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