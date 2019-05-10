Xiaomi'den yeni telefon: Redmi K20 Pro
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Uygun fiyata yüksek performans sunması beklenen cihazın Redmi K20 Pro olarak adlandırılması bekleniyor.
İnternete sızan son bilgilere göre Redmi'nin yeni amiral telefonuna Redmi X ismini vereceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve merakla beklenen telefonun Redmi K20 Pro olarak adlandırılacağı öğrenildi.
Söz konusu cihazın özellikleri de belli oldu. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak cihaz, 6.39 inç Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Saklanabilen ön kamerasıyla iyi bir ekran-kasa oranı sunan telefonun 48 megapiksel ana ve 20 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
4000 mAh bataryadan güç alan cihaz, 27W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak. Redmi K20 Pro'nun aynı zamanda ekran üzerinden parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor. Söz konusu özelliklerin söylenti olduğunu ve henüz resmi olarak açıklanmadığını da belirtelim.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle