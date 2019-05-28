Xiaomi'den telefonları şarj edebilen ayna
Xiaomi, alışılmışın dışında teknolojilere imza atmaya devam ediyor. Çinli şirket şimdi de Powerbank özellikli makyaj aynasını tanıttı.
Çinli şirket Xiaomi, akıllı telefonların yanında hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz teknolojik ürünler sunuyor. Buna son örnek powerbank olarak da kullanılabilinen makyaj aynası oldu.
Xiaomi’nin yan şirketlerinden biri adına piyasaya sürdüğü son üründe 12 noktalı LED aydınlatma ve 2x yakınlaştırılabilen ayna bulunuyor. Aynı zamanda ışık kaynağını manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz.
Tüm bu özelliklerin yanında bu ayna powerbank görevi de görüyor. Bu sayede tam şarjla bir saat boyunca makyaj aynası LED aydınlatmayı kullanabiliyor. 3000 mAh bataryadan beslenen ürün ile zor durumlarda telefonunuzu gönül rahatlığıyla şarj edebilirsiniz.
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