Xiaomi'den sürpriz: Redmi marka notebook geliyor
Ürün yelpazesini genişletmek isteyen Redmi, Ortaya çıkan bilgilere göre bir notebook üzerinde çalışıyor.
Akıllı telefon piyasasında adından söz ettirmeyi başaran Redmi, daha farklı türde ürünler üretmek için harekete geçti. Çinli şirket, elde edilen Bluetooth sertifikasyonuna göre notebook tanıtacak.
Geçtiğimiz günlerde kablosuz kulaklık ve çamaşır makinesi gibi ürünler tanıtan Redmi'nin yeni notebook modeli hakkında yalnızca 14 inç boyutunda olacağı biliniyor. Notebook pazarında oldukça tecrübeli olan Xiaomi'nin iyi bir cihaz öne süreceği düşünülüyor.
Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)
Yapısı itibariyle oldukça minimalist bir tasarıma sahip olan cihaz 12.9 mm kalınlığında ve 1.07 kilogram ağırlığında. Ekran tarafına baktığımızda ise 12.5 inç boyuta 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 5.71 mm çerçeveyle gelen bilgisayar 4 GB RAM ve 128 GB hafıza ile satışa çıkıyor.
Bataryanın kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Xiaomi, yeni dizüstü bilgisayarını iki farklı versiyonla çıkarıyor. Temel model 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya, gelişmiş model ise Core i5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 hafızaya sahip. Windows 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz DTS surround ses teknolojisiyle iyi bir ses deneyimi yaşatıyor.
Xiaomi Mi Notebook Air'in giriş çıkışlarına baktığımızda ise USB-C girişi, 2 USB-A girişi ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz. 8. Nesil, Intel Core M3 işlemcili, 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip model 2926 TL, 256 GB hafızalı model ise 3251 TL'den satışa sunulacak. Gelişmiş özelliklere sahip Xiaomi Mi Notebook Air ise 3496 TL fiyat etiketiyle geliyor.
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