Xiaomi'den süper hızlı şarj olan telefon
Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Mi 9 ve Mi Mix 4 bu yılın ses getiren telefonlarından olacak. Xiaomi CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre Xiaomi Mi 9 hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekecek.
Xiaomi'nin Mi 4 ile birlikte satışa sunmayı planladığı yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9 hızlı şarj özelliği ile konuşulacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Redmi Note 7 modeli özellikle 18W hızlı şarj desteğiyle ön plana çıkmıştı. Bu oran Mi 9'da yükseltilecek.Bir takipçinin Weibo üzerinden yönelttiği Mi 9'a 24W hızlı şarj özelliğinin gelip gelmeyeceği sorusuna Xiaomi CEO'su tarafından daha da hızlı şarj desteği verileceği cevabı geldi.
Hızlı şarj özelliğiyle gelecek olan Xiaomi Mi 9 3500 mAH gücündeki bataryadan beslenecek. Snapdragon 855 çipsete sahip olması beklenen telefonda 3 arka kameraya yer verilecek.
6.4 inç'lik çentikli ekranın Full HD+ çözünürlükte olacağını da belirtelim.
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