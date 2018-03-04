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    Xiaomi'den parmak izi sensörlü fare

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Parmak izi tarayıcı kullanımının gelişen teknolojiyle birlikte sadece telefon ve tabletlerde kullanılacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geliştirdiği fareye parmak izi sensörü ekledi, ortaya bakın ne çıktı?

    Xiaomi tarafından üretilen bu özel fare siyah, beyaz ve gümüş renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Hem sol hem de sağ elle kullanabilen bu fare alışık olduğumuz tasarıma sahip. Fakat bünyesinde normal farelerden çok daha işlevsel özellikleri barındırıyor. Tekerleğin hemen üst kısmına yerleştirilen bu sensör sayesinde bilgisayarınızın oturumunu kolayca kapatıp açabilecek veya bankacılık işlemlerinizi güvenle yapabileceksiniz. Peki ülkemize ne zaman gelecek ve ne kadar fiyata satılacak?

    Xiaomiden parmak izi sensörlü fare

    1600 DPI hassasiyete sahip olan parmak izi okuyuculu fare, sağ ve sol el kullanımına uygun olarak tasarlanmış. bu fare sayesinde eski bilgisayarlarınız artık eski kalmayacak. yeni nesil bilgisayarlarda alışık olduğumuz parmak izi okuyucular, Xiaomi sayesinde güvenli bir şekilde oturum açma, hesaplara parmak izi tanımlama, hatta bankacılık işlemlerinde bile kullanılabilecek.

    Siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere 3 renk seçeneğine sahip. 30 dolar gibi bir fiyata sahip olacak ürün, 15 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak.

    Etiketler: mouse , fare , xiaomi
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