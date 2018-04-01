Xiaomi'den oyun bilgisayarı: Mi Gaming Laptop

Xiaomi'nin oyun sektöründeki temsilcisi olacak olan Mi Gaming Laptop'ın özelliklerine bakıldığında 15.6 inç büyüklüğünde ekranıyla oyunculara hizmet sunacağı görülüyor. Bilgisayarın işlemcisi noktasında da 7. nesil Intel Core i7 kullanılmış. Grafik işlemcisi ise Nvidia GTX 1060.

16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı sunan Mi Gaming Laptop, bünyesinde 1 TB'lık sabit disk de bulunduruyor. Bu özelliklere sahip modelin fiyatı ise 8999 yuan olarak belirlenmiş durumda. Bu da yaklaşık 5650 TL'ye tekabül ediyor. Ek bilgi olarak, Xiaomi Mi Gaming Laptop'ın 8 GB RAM'e, Nvidia GTX 1050 Ti grafik işlemcisine ve 128 GB SSD depolama alanına sahip ucuz fiyatlı bir modeli de bulunuyor. Ayrıca, o modelde de 1 TB'lık sabit disk mevcut. Ancak, bu modelin fiyatı henüz belirlenmiş değil.

Son olarak, Xiaomi'nin yeni oyun bilgisayarı Mi Gaming Laptop, bünyesinde, birden fazla USB 3.0, USB Type-C, HDMI portu ve 3.5 mm kulaklık jakı bulunduruyor.