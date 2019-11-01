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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Xiaomi'den kamerası 108 MP çözünürlüğe sahip telefon

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Xiaomi'den kamerası 108 MP çözünürlüğe sahip telefon

Çinli Xiaomi, son olarak 64 MP kamera çözünürlüğüne sahip yeni telefonu Redmi Note 8 Pro'yu Türkiye'de satışa sunmuştu. Şirket, bu kez çıtayı biraz daha yükseltiyor ve 108 MP sınırına dayanıyor.

Satışa sunulan akıllı telefonların en merak edilen noktalarından biri hiç şüphesiz kameraları. Üç kamera artık standart bir hale gelirken, şirketler lenslerini de iyileştirme derdinde. Telefonlarında kullandığı kameralarıyla bir süredir telefon pazarında ses getiren Çinli Xiaomi, bu kez 108 MP çözünürlüklü kameraya sahip yeni bir akıllı telefonun peşine düştü. 

"Dünyanın ilk 108MP'lik 5 kameralı akıllı telefonu" olarak duyurulan Xiaomi Mi Note 10, kamera konusunda çok iddialı duruyor. Daha önce (bu yılın başında) ilk 5 kameralı telefonu Nokia'dan görmüş, ancak 5 x 12 MP kameralı Nokia 9 PureView Türkiye'ye hiç gelmemişti.

Xiaomi'nin 108 MP'lik 5 kameralı telefonu Xiaomi Mi Note 10'u 5 Kasım'da tanıtması bekleniyor. 5x optik zum ve 50x dijital zum sunacağı da açıklanan Xiaomi Mi Note 10, bakalım ne gibi yenilikler getirecek. Şimdi gözler 5 Kasım'daki etkinliğe çevrilmiş durumda.

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