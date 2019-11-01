Xiaomi'den kamerası 108 MP çözünürlüğe sahip telefon
Çinli Xiaomi, son olarak 64 MP kamera çözünürlüğüne sahip yeni telefonu Redmi Note 8 Pro'yu Türkiye'de satışa sunmuştu. Şirket, bu kez çıtayı biraz daha yükseltiyor ve 108 MP sınırına dayanıyor.
Satışa sunulan akıllı telefonların en merak edilen noktalarından biri hiç şüphesiz kameraları. Üç kamera artık standart bir hale gelirken, şirketler lenslerini de iyileştirme derdinde. Telefonlarında kullandığı kameralarıyla bir süredir telefon pazarında ses getiren Çinli Xiaomi, bu kez 108 MP çözünürlüklü kameraya sahip yeni bir akıllı telefonun peşine düştü.
"Dünyanın ilk 108MP'lik 5 kameralı akıllı telefonu" olarak duyurulan Xiaomi Mi Note 10, kamera konusunda çok iddialı duruyor. Daha önce (bu yılın başında) ilk 5 kameralı telefonu Nokia'dan görmüş, ancak 5 x 12 MP kameralı Nokia 9 PureView Türkiye'ye hiç gelmemişti.
Xiaomi'nin 108 MP'lik 5 kameralı telefonu Xiaomi Mi Note 10'u 5 Kasım'da tanıtması bekleniyor. 5x optik zum ve 50x dijital zum sunacağı da açıklanan Xiaomi Mi Note 10, bakalım ne gibi yenilikler getirecek. Şimdi gözler 5 Kasım'daki etkinliğe çevrilmiş durumda.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle