Xiaomi'den kablosuz kulaklık resmen geldi: AirDots
Xiaomi, Redmi telefonları için geliştirdiği kablosuz kulaklığı AirDots'un duyurusunu yaptı. Redmi AirDots ismiyle tanıtılan ürün, telefonlardaki kablo karmaşasını ortadan kaldıracak gibi görünüyor.
Redmi AirDots adı altında yeni bir kablosuz kulaklık tanıtıldı. Xiaomi'nin sürpriz ürünlerinden biri olan bu yeni nesil kulaklıklar Redmi 7 ve Redmi Note 7 model telefonlara eşlik edecek. Redmi'nin Xiaomi'den altında ayrı bir marka olarak görülmesinden dolayı yeni ürün bu özel ismi kullanıyor. 4.1 gram ağırlığında olan kulaklıklar, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanarak telefona bağlanıyor.
Kulaklıkların her biri 4 saate kadar müzik dinlenebilmesine olanak veriyor; AirDots şarj kutusu ise 12 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Yani teoride AirDots'un şarj kutusunu bir kez tam şarj ettiğinizde kulaklıklarınızı üç kez şarj edebiliyorsunuz; bu da 12 saat müzik dinleme keyfi anlamına geliyor.
Ürünün en dikkat çeken özelliği ise fiyatı olsa gerek. Zira Redmi AirDots'un fiyatı sadece 15 dolar! Ürün, ilk olarak Çin'de 9 Nisan'da satışa sunulacak.
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