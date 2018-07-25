Xiaomi'den iki telefon birden: Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.07.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

Xiaomi'den iki telefon birden: Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

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Xiaomi'den iki telefon birden: Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

Çin'in yükselen telefon üreticilerinden Xiaomi, Android One'lı Mi A2 ve Mi A2 Lite'ı tanıttı!

Google'ın unutulmak üzere olan Android One projesine geçen sene Mi A1 ile hayat katan Xiaomi, iki yeni Android One telefonunu tanıttı.

İspanya'da tanıtılan yeni Mi A2 ve Mi A2 Lite, İspanya, Fransa ve İtalya dahil olmak üzere 11 Avrupa ülkesinde satılacak.

İki telefon da Android One ile çalıştığından Xiaomi'nin iOS'u andıran MIUI arayüzünü içermiyor. USB Type-C ile şarj olan telefonlardan 5,99 inç'lik A2, biraz daha üst düzey ve Snapdragon 660 işlemci, 4GB veya 6GB RAM, 32GB, 64GB veya 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefonun arka yüzünde 20MP ve 16MP'lik bir çift kamera, ön yüzünde ise 20MP'lik bir kamera var.

Xiaomiden iki telefon birden: Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

Daha uygun fiyatlı model Mi A2 Lite, Snapdrdagon 625 işlemci, 3GB veya 4GB RAM, 32GB veya 64GB depolama seçeneğiyle geliyor. 5,84 inç ekrana sahip olan Lite, arka tarafında 12MP ve 5MP'lik kameralara, önde ise 5MP kameraya sahip.

A2'nin fiyatı 249 euro ile 279 euro arasında değişirken A2 Lite'ın fiyatı 179 euro ve 229 euro arasında değişiyor. Fiyatlar, tahmin edeceğiniz üzere RAM ve depolama seçeneğine göre değişiyor.

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