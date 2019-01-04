Xiaomi'den flaş açıklama: Redmi ayrı marka olacak!
Xiaomi, popüler telefon model ismi Redmi için önemli bir karara imza attı. Şirket, yaptığı açıklamada Redmi'nin ayrı bir marka olarak yoluna devam edeceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?
Xiaomi ve Redmi iki ayrı marka haline geliyor. Çinli teknoloji dev bugün yaptığı açıklamada yeni bir Redmi telefon duyurmak üzere 10 Ocak'ta bir medya etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, yeni telefonun tanıtımı ile birlikte Redmi de bağımsız bir marka olacak.
Yani kendi başına Xiaomi'siz ilk Redmi model telefonla 10 Ocak'ta karşılaşacağız. Lansman etkinliği Çin'in Pekin şehrinde gerçekleştirilecek. Teaser'da Redmi markalı yeni telefonunun teknik özellikleri hakkında başka hiçbir ayrıntı yer almıyor.
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