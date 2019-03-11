Xiaomi'den flaş açıklama: Redmi 7'nin fiyatı belli oldu
Çinli Xiaomi'nin beklenen telefonlarından Redmi 7'nin fiyatı şirketin CEO'su Lei Jun tarafından açıklandı.
Xiaomi'nin patronu Jun, henüz duyurulmayan yeni telefonları Redmi 7'yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Redmi 7'nin fiyatına değinen Jun, cihazın 104 ila 119 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağına dikkat çekti.
Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Redmi 7, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir geliyor.
Gelelim kameralara... 12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.
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