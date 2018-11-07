Xiaomi'den Apple Airpods'a rakip: İşte karşınızda Mi AirDots!
Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, kullanıcılardan yoğun ilgi görürken, diğer yandan da kablosuz kulaklıkların popülaritesini artırdı. Rakip şirketler kendi kulaklıkları için çalışmalarını yoğunlaştırırken, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ismi dahi Airpods'a benzeyen yeni kablosuz kulaklığını ortaya çıkardı. İşte karşınızda Xiaomi Mi AirDots...
Mi AirDots ismindeki kulaklıklar tasarım olarak akıllara Samsung IconX modellerini getirdi. Beyaz rengiyle satışa sunulan kulaklıklar; tek şarjla 4 saate kadar, mono kullanımda ise 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.
Kulaklıların yanında gelen, aynı zamanda muhafaza ve şarj kutusu ise 12 saate kadar şarj sunabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan kulaklıkların her birisi 4.2 gram ağırlığında iken kulaklıkların 7.22 mm sürücüye sahip olduğunu da belirtelim.
Kulaklıkların üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde müzik çalar kontrol edilebilecek veya çağrılar cevaplanabilecek. 11 Kasım’dan itibaren Çin’de satışına başlanacak olan kulaklıkların fiyatı ise yaklaşık olarak 30 dolar.
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