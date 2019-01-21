Xiaomi'den akıllı radyo: Elvis Presley Atomic Player 2
Xiaomi, Elvis Presley Atomic Player 2 adındaki yeni akıllı radyosunu tanıttı. Eski tarzdaki görünümüyle dikkat çeken radyo, rengi ve tasarımıyla göz dolduruyor. Oldukça sağlam malzemelerden yapılan cihaz ay taşı beyazı denilen rengi ile satışa çıkacak.
Üç katmanlı bir boyama sürecinden geçen Elvis Presley Atomic Player 2, 12 ön ayarlı kanal ile geliyor. NdFeB hoparlöre sahip olan cihaz oldukça güçlü bir ses çıkışı ile satışa sunulacak. Aynı zamanda HIFI özelliği ile gelen radyo, iyi bir surround etkisi oluşturacağa benziyor.
Özellikle retro tasarım seven kullanıcıların seveceği radyo, sizi kısa bir süreliğine geçmişe götürecek gibi gözüküyor. Xiaomi Elvis Presley Atomic Player 2'nin ülkemizdeki fiyatı belirlenmese de Çin fiyatının 499 yuan olduğu öğrenildi.
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