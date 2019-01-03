Xiaomi'den 48 megapiksel kameralı Redmi Pro 2 geliyor!
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, henüz hiç adını dillendirmese de Redmi Pro 2 isimli yeni amiral telefonunun üzerinde çalıştığı yönünde güçlü iddialar var. Bu telefonun en önemli özelliği ise 48 megapiksel kamerası olacak!
Xiaomi, bugün gerçekleştireceği sürpriz bir etkinlikte yeni telefonunu dünyaya duyurmayı planlıyor. Henüz netleşmese de cihazın isminin Redmi Pro 2 olacağı söyleniyor. Cihazla ilgili bilinen çok detay yok; ancak kamerasının 48 MP olacağı yönünde şirkete yakın kaynakların önemli iddiaları bulunuyor. Bu telefonda 48 MP Sony IMX586 sensör ya da 48 MP Samsung ISOCELL GM1 sensör kullanılması söz konusu. Ancak bu konuda da net bir ifade göze çarpmıyor.
Snapdragon 675 işlemciden güç alması beklenen Redmi Pro 2'nin tüm teknik detaylarını bugün gerçekleştirilecek etkinlikte öğrenmiş olacağız.
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