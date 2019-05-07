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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.05.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Xiaomi, yeni telefonunu uzaya yolladı! Sebebi ise...

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Xiaomi, yeni telefonunu uzaya yolladı! Sebebi ise...

Çinli Xiaomi, yeni telefonlarından Redmi Note 7'yi uzaya yolladı. YouTube görüntülerinden izlenebilen uzay yolculuğunun sebebi ise bakın ne?

Telefon markaları, telefonlarının özelliklerine dikkat çekmek için bazen sıra dışı yolları takip ediyor. Xiaomi de bu akımdan uzak kalmayarak yeni telefonlarından Redmi Note 7'yi uzaya yolladı. Uzaya gönderilen ve düşme sırasında fotoğraflar çeken Redmi Note 7'nin bu hali de videoya kaydedildi. 

Xiaomi'nin resmi YouTube kanalından da izlenebilecek videoya bakıldığında 3D yazıcıdan çıkarılmış bir kurulum içerisinde balona bağlanan Redmi Note 7, 35 km irtifaya kadar ulaşıyor. Bu irtifada -58 derece sıcaklığa maruz kalan cihaz, 48 MP kamerasıyla fotoğraflar çekiyor. Yani hem sıcaklık sınırları zorlanıyor, hem de bu zorluk içinde fotoğraf çekmeye çalışıyor.

Telefonun bu yükseklikten aşağı düşmesiyle birlikte telefonu eline alan bir Xiaomi çalışanının telefonu kullanmaya devam ettiği ve Xiaomi logosunu ekranda gördüğü de videoya yansıyor. 

İlgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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