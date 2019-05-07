Xiaomi, yeni telefonunu uzaya yolladı! Sebebi ise...
Çinli Xiaomi, yeni telefonlarından Redmi Note 7'yi uzaya yolladı. YouTube görüntülerinden izlenebilen uzay yolculuğunun sebebi ise bakın ne?
Telefon markaları, telefonlarının özelliklerine dikkat çekmek için bazen sıra dışı yolları takip ediyor. Xiaomi de bu akımdan uzak kalmayarak yeni telefonlarından Redmi Note 7'yi uzaya yolladı. Uzaya gönderilen ve düşme sırasında fotoğraflar çeken Redmi Note 7'nin bu hali de videoya kaydedildi.
Xiaomi'nin resmi YouTube kanalından da izlenebilecek videoya bakıldığında 3D yazıcıdan çıkarılmış bir kurulum içerisinde balona bağlanan Redmi Note 7, 35 km irtifaya kadar ulaşıyor. Bu irtifada -58 derece sıcaklığa maruz kalan cihaz, 48 MP kamerasıyla fotoğraflar çekiyor. Yani hem sıcaklık sınırları zorlanıyor, hem de bu zorluk içinde fotoğraf çekmeye çalışıyor.
Telefonun bu yükseklikten aşağı düşmesiyle birlikte telefonu eline alan bir Xiaomi çalışanının telefonu kullanmaya devam ettiği ve Xiaomi logosunu ekranda gördüğü de videoya yansıyor.
İlgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:
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