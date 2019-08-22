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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.08.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Xiaomi yeni nesil akıllı saatlerini sahneye çıkarıyor

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Xiaomi yeni nesil akıllı saatlerini sahneye çıkarıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Xiaomi, popüler akıllı bileklik serisi Mi Band'in ardından bu kez alt markası Huami adı altında yeni akıllı saatini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı saatleri için kolları sıvadı. Akıllı saat üretimi için ortaya çıkardığı Humai alt markası altında yeni saatlerini sahneye çıkaracak olan şirket, son hazırlıklarını yapıyor. Amazfit Sports Watch 3 ismini taşıyan saat, AMOLED bir ekran kullanıyor. 

Tam şarj olduğunda 10 güne kadar batarya ömrü sunması beklenen Xiaomi'nin yeni akıllı saati, yapılan resmi açıklamaya göre 27 Ağustos tarihinde lanse ediliyor. Bu açıdan çok kısa süre içerisinde karşımıza çıkacak model, görebileceğiniz üzere direkt olarak Apple Watch‘ı akıllara getiren bir tasarıma sahip. Şimdilik halen sadece pembe renk seçeneğiyle kendisini gösteren saat, özellikle ekranıyla fark yaratmaya hazırlanıyor.

Son olarak ilk sipariş veren kullanıcılara Amazfit koşu ayakkabısı ve tişört hediye edileceği söyleniyor.

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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