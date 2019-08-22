Xiaomi yeni nesil akıllı saatlerini sahneye çıkarıyor
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Xiaomi, popüler akıllı bileklik serisi Mi Band'in ardından bu kez alt markası Huami adı altında yeni akıllı saatini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı saatleri için kolları sıvadı. Akıllı saat üretimi için ortaya çıkardığı Humai alt markası altında yeni saatlerini sahneye çıkaracak olan şirket, son hazırlıklarını yapıyor. Amazfit Sports Watch 3 ismini taşıyan saat, AMOLED bir ekran kullanıyor.
Tam şarj olduğunda 10 güne kadar batarya ömrü sunması beklenen Xiaomi'nin yeni akıllı saati, yapılan resmi açıklamaya göre 27 Ağustos tarihinde lanse ediliyor. Bu açıdan çok kısa süre içerisinde karşımıza çıkacak model, görebileceğiniz üzere direkt olarak Apple Watch‘ı akıllara getiren bir tasarıma sahip. Şimdilik halen sadece pembe renk seçeneğiyle kendisini gösteren saat, özellikle ekranıyla fark yaratmaya hazırlanıyor.
Son olarak ilk sipariş veren kullanıcılara Amazfit koşu ayakkabısı ve tişört hediye edileceği söyleniyor.
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