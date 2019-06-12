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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Xiaomi yeni akıllı saatlerini tanıttı

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Xiaomi yeni akıllı saatlerini tanıttı

Çinli Xiaomi, yeni akıllı saatlerini görücüye çıkardı. Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 ve Health Watch isimlerini taşıyan bu yeni iki saat, akıllı saat arayan kullanıcılara bakın neler sunacak?

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 4 dışında yeni akıllı saatlerini de ortaya çıkardı. Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 ve Xiaomi Health Watch ismindeki yeni saatler, birbirinden ayırıcı özelliklerle geliyor. Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 ile başlayalım. 1.39 inç'lik OLED ekranla gelen saat, Gorilla Glass 3 cam teknolojisiyle korunuyor. 

4 GB dahili depolama alanı bulunduran cihazda 512 MB RAM yer alırken, Qualcomm'un Snapdragon Wear 2500 işlemcisinden güç alıyor. Android 4.4 işletim sistemi ve iOS 10 ve üzeri işletim sistemlerinin yüklü olduğu cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilen Amazfit OS işletim sistemini kullanan Xiaomi Amazfit Smart Watch 2, eSIM teknolojisini de destekliyor. 4G ve VoLTE desteğinin yanı sıra 420 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, 4G modu aktifken 28 saat kullanım süresi sunuyor. Xiaomi Amazfit Smart Watch 2'nin üzerinde ayrıca dahili mikrofon ve hoparlör de yer alıyor. 

Xiaomi yeni akıllı saatlerini tanıttı

Apple Watch 4'lerde gördüğümüz EKG sensörüne benzer bir teknolojiden faydalanan Xiaomi Amazfit Smart Watch 2, otpik kalp atış hızı sensörü kullanıyor. Cihaz, 60 dakika süresince EKG verisini kaydedebilme imkanına sahip. Avengers Limited Edition isimli özel bir modeli de satışa sunulacak olan Xiaomi Amazfit Smart Watch 2'nin bu özel sürümünden 5000 adet üretilmiş. 

50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda olan Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 üç farklı sürümde satışa çıkacak. Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 standart sürümünü 145 dolarlık fiyat etiketiyle alabilmek mümkün olacak. EKG desteğine sahip sürümün fiyatı ise 190 dolar olarak belirlendi. Sınırlı sayıda üretilen Avengers Limited Edition sürümünün fiyatı ise 215 dolar.
Xiaomi yeni akıllı saatlerini tanıttı

Gelelim Xiaomi'nin diğer akıllı saati Amazfit Health Watch modeline. 1.28 inç'lik ekranı ve 176x176 ekran çözünürlüğü sunan model, enerjisini 200 mAh bataryadan alıyor. 7 güne kadar kullanım ömrü sunan Amazfit Health Watch için de odak nokta EKG sensörü ve optik kalp atış sensörü. Huawei Smart Watch 2'lerde gördüğümüz üzere bu iki sensör Amazfit Health Watch içinde yer alacak.

25 gram ağırlığa sahip olan Amazfit Health Watch, 30 metre derinliğine kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Cihazın fiyatı ise 100 dolar. 

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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