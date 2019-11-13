Xiaomi Wireless Mouse 2 tanıtıldı! İşte özellikleri
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Wireless Mouse 2 adında yeni faresini duyurdu. Sadece 8 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ürünün özelliklerine yakından bakalım.
Telefon, televizyon, akıllı hoparlör, akıllı bileklik derken pek çok kategoride ürüne sahip olan Xiaomi, şimdi de mouse serisini yeniledi ve Xiaomi Wireless Mouse 2 isimli yeni faresinin duyurusunu yaptı. Adından da anlaşılacağı üzere cihaz, kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Ancak ürünün öne çıkan özelliği sadece bu değil elbette. 8 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başaran Xiaomi Wireless Mouse 2, iki tutuş ve bir tekerlekten oluşuyor.
Tasarım tarafında yapılan iyileştirmelerle birlikte gövde yapısının elde kayma oluşturmayacak bir şekle sahip olduğu söylenebilir. 1000dpi foto elektrik sensörü kullanan ürün, sağ ve sol el ile rahatça kullanılabiliyor. 2.4 GHz bandını kullanan ürünün enerjisini aldığı bataryası da bir yıla kadar kullanım süresi sunuyor.
Xiaomi Wireless Mouse satışa sunulduğunda 10 dolarlık fiyat etiketine sahipti ve Türkiye'de de yaklaşık 90 TL'ye satılıyor. Yeni ürünün de Türkiye'de bu fiyat aralığında olması bekleniyor.
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