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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.11.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Xiaomi Wireless Mouse 2 tanıtıldı! İşte özellikleri

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Xiaomi Wireless Mouse 2 tanıtıldı! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Wireless Mouse 2 adında yeni faresini duyurdu. Sadece 8 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ürünün özelliklerine yakından bakalım.

Telefon, televizyon, akıllı hoparlör, akıllı bileklik derken pek çok kategoride ürüne sahip olan Xiaomi, şimdi de mouse serisini yeniledi ve Xiaomi Wireless Mouse 2 isimli yeni faresinin duyurusunu yaptı. Adından da anlaşılacağı üzere cihaz, kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Ancak ürünün öne çıkan özelliği sadece bu değil elbette. 8 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başaran Xiaomi Wireless Mouse 2, iki tutuş ve bir tekerlekten oluşuyor.

Tasarım tarafında yapılan iyileştirmelerle birlikte gövde yapısının elde kayma oluşturmayacak bir şekle sahip olduğu söylenebilir. 1000dpi foto elektrik sensörü kullanan ürün, sağ ve sol el ile rahatça kullanılabiliyor. 2.4 GHz bandını kullanan ürünün enerjisini aldığı bataryası da bir yıla kadar kullanım süresi sunuyor.

Xiaomi Wireless Mouse satışa sunulduğunda 10 dolarlık fiyat etiketine sahipti ve Türkiye'de de yaklaşık 90 TL'ye satılıyor. Yeni ürünün de Türkiye'de bu fiyat aralığında olması bekleniyor. 

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